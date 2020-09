GF Vip, scoppia la prima lite tra i due concorrenti: è successo durante la cena; cosa è accaduto nel dettaglio.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo! Ieri, venerdì 18 settembre, è andata in onda la seconda, attesissima, puntata del reality show condotto da Signorini. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto. In particolare, c’è stato l’ingresso dei nuovi concorrenti ufficiali dell’edizione, che si sono aggiunti agli altri, entrati già nella casa lo scorso lunedì! Ora, in casa, ne sono davvero abbastanza…e sono bastate poche ore per far nascere il primo battibecco. È accaduto a tavola: protagonisti del botta e risposta, Tommaso Zorzi e la nuova entrata Francesca Pepe. Se il buongiorno si vede dal mattino…ne vedremo delle belle! Scopriamo cosa è successo nella casa più famosa della tv!

GF Vip, scoppia la prima lite tra i due concorrenti: botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe

Arriva la prima lite tra due dei protagonisti del Grande Fratello Vip 5! Si tratta di Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, che sono stati protagonisti di uno scambio di frecciatine che non è passato inosservato! È nato tutto durante la cena, quando Tommaso ha chiesto alla nuova entrata se a 28 anni, oltre a fare la modella, avesse un ‘piano b’. La domanda a quanto pare ha infastidito la Pepe, che ha risposto: “Si, ho l’opzione B, te la dico così ti senti più tranquillo e dormi stanotte! Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia e gestione aziendale, oddio! Adesso mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella studio anche!”. Una risposta che Tommaso non si aspettava affatto e alla quale replica spiegando di averle semplicemente fatto una domanda in maniera carina, per approfondire la conoscenza. L’influencer spiega che anche alle altre ha fatto molte domande appena entrate e aggiunge: “Ti ho chiesto cosa fai, cosa vuoi fare, non è che ti ho chiesto quanti soldi hai in banca, a chi sei figlia e dove vuoi comprare casa!” Ma Francesca invita il suo coinquilino ad accettare l’ironia.

La discussione termina con Tommaso che, visibilmente infastidito, si allontana dal tavolo e va a lavare i piatti. Insomma, sembra proprio che tra i due non nascerà una grande amicizia! Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv!