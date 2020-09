“Mi domando come mai mi hai invitato al tuo matrimonio, se poi in giro parli male di me” ha chiesto Antonella Elia alla nuova concorrente poco prima del suo ingresso al GF Vip: interviene il marito di Stefania Orlando.

L’ingresso di Stefania Orlando al GF Vip sembrava un momento di grande allegria e spensieratezza, ma una domanda fatidica posta da Antonella Elisa, opinionista di questa edizione, ha spiazzato sia la concorrente sia il conduttore, Alfonso Signorini: “Mi domando come mai mi hai invitato al tuo matrimonio se poi va in giro a parlare male di me” ha chiesto. Ovviamente, Stefania Orlando ha subito replicato, chiedendo a sua volta chi le avesse detto che aveva parlato male di lei e Antonella Elisa ha specificato qualcuno l’aveva ascoltata dietro le quinte di un programma Mediaset e gliel’aveva riferito. “Forse era per fare numero, per avere più risonanza” ha continuato l’opinionista, lasciando spiazzati i presenti. Stefania Orlandi ha replicato che averla definita una “provocatrice” non voleva essere un’offesa ma un complimento. La questione sembrava placata sebbene non risolta, ma in merito interviene il marito di Stefania Orlandi. Vediamo cosa ha dichiarato.

Antonella Elia contro Stefania Orlandi, interviene il marito

Dopo che al GF Vip sono state mandate in onda alcune diapositive che ritraevano Antonella Elia al matrimonio di Stefania Orlandi, l’opinionista ha rivelato all’altra di essere rimasta molto male riguardo ad alcuni commenti fatti quando lei stessa si trovava nella casa. A quanto pare Stefania Orlandi ha definito Antonella Elia una provocatrice e, sebbene abbia provato a spiegarle che non era inteso in senso offensivo, l’opinionista ha sbottato chiedendo perché l’abbia invitata al matrimonio, se pensa male di lei. Antonella Elia ha suggerito l’ipotesi che potesse servirle gente per fare “numero”. A questo proposito è intervenuto il marito di Stefania Orlandi, Simone Gianlorenzi, spiegando che l’invito è stato frutto di un affetto sincero vista la bella estate che la moglie e Antonella Elia avevano trascorso insieme l’anno prima. Speriamo che queste parole possano essere sufficienti per riportare il sereno tra le due donne, che condividono un’amicizia di lungo tempo. Forse, la presenta di Stefania Orlandi nella casa e l’aiuto di un mediatore come Alfonso Signorini, riusciranno a far tornare la pace.

Non ci resta che attendere per scoprire come finirà questo piccolo alterco tra Stefania Orlando e Antonella Elia.