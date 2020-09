L’ex Ken umano, adesso diventata Jessica Alves, è stata costretta a sottoporsi ad un altro intervento a causa di alcuni problemi derivati da operazioni precedenti. Scopriamo cosa è successo.

Oggi la conosciamo come Jessica Alves, ma è diventata famosa in Italia come l’ex Ken Umano: l’abbiamo vista spesso ospite di programmi come Domenica Live ed è stata un concorrente del Grande Fratello. Inizialmente sotto i riflettori per l’infinita serie di operazioni affrontate per raggiungere una somiglianza quasi perfetta con Ken, il fittizio fidanzato della famosissima bambola Barbie, ha poi scelto di diventare una donna con il nome nome di Jessica Alves. Dopo aver affrontato una lunga serie di ulteriori interventi, ha completato la sua trasformazione e la sua notorietà è cresciuta a dismisura. Di recente, tuttavia, Jessica Alves è stata costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento: la dodicesima rinoplastica, questa volta non per volere ma per necessità. Ecco cosa è successo.

Jessica Alves, l’ex Ken Umano, costretta ad un nuovo intervento

A quanto pare, la serie di lunghi interventi affrontati da Jessica Alves, l’Ex Ken Umano, durante il suo percorso, hanno causato diversi problemi. Dopo essersi sottoposta a molte operazioni al naso in paesi diversi, sono subentrate delle infezioni alla cartilagine che hanno portato alla decisione di utilizzare quella di un donatore. Da quel momento è iniziato il dramma che ha costretto il chirurgo di Jessica Alves a rimuovere completamente tutta la cartilagine dal suo naso, lasciandola senza. Per questo motivo, Jessica Alves è stata costretta a sottoporsi di nuovo ad un altro intervento di rinoplastica, la dodicesima, effettuata con l’utilizzo della cartilagine prelevata dal suo orecchio. Molti medici si erano rifiutati di affrontare l’intervento non sapendo come intervenire, ma, per fortuna, pare che tutto sia riuscito alla perfezione e che Jessica Alves adesso stia bene e sia soddisfatta.

Ovviamente, ci auguriamo che Jessica Alves sia finalmente felice e in perfetta salute!