Lutto nel mondo dello sport: l’ex calciatore è morto a 35 anni stroncato da una terribile malattia, ecco i dettagli della tragica vicenda.

Il mondo del calcio e dello sport in generale è in lutto per la scomparsa di un ex giovane calciatore. Aveva 35 anni a da quasi due anni combatteva contro un rarissimo e aggressivo tumore cerebrale. Stiamo parlando di Rocco Augelli, attaccante pugliese che ha militato in molti club della sua Regione, segnando oltre 200 reti in carriera. Nella notte scorsa il suo cuore ha smesso di battere, dopo una lunga e difficile battaglia durata quasi 2 anni e finita, purtroppo, con una terribile sconfitta. Enorme il dolore di familiari, amici e parenti dell’ex giocatore, che aveva lasciato il calcio giocato proprio per dedicarsi alla sua salute e combattere il male che lo aveva colpito. Ma scopriamo insieme chi era Rocco e i dettagli della sua malattia.

Rocco Augelli aveva solo 35 anni, ma non ha potuto fare altro che soccombere alla terribile malattia che lo aveva colpito circa due anni fa. Una carriera sui campi della sua Puglia, in particolare nell’Atletico Vieste, squadra in cui ha segnato 150 dei 200 goal totali della sua carriera. Una carriera, però, stroncata improvvisamente dalla scoperta della malattia, avvenuta il 30 novembre del 2018. Rocco aveva una rarissimo tumore pediatrico al cervello, particolarmente aggressivo, che non gli ha lasciato scampo, nonostante la lunga battaglia e l’affetto di familiari, amici e tifosi. Negli ultimi mesi Augelli si era anche trasferito in Germania, per fare un tentativo con una cura sperimentale, e precedentemente aveva anche ottenuto oltre 10mila euro grazie a una raccolta fondi organizzata per aiutarlo ad affrontare le spese delle sue cure. Nulla, però, ha potuto cambiare il suo destino, segnato dalla terribile malattia.

Negli ultimi due anni, dopo la scoperta del cancro, Rocco aveva deciso di lasciare il calcio giocato per dedicarsi alla sua salute, ma era comunque rimasto nell’ambiente, diventando allenatore in seconda della squadra ‘San Marco in Lamis’, che milita nell’Eccellenza pugliese. Il calcio e la sua famiglia lo hanno aiutato fino all’ultimo momento della sua vita, che si è spenta nella notte tra il 18 e il 19 settembre nella sua abitazione. ‘La Gazzella del Gargano’, questo il soprannome di Rocco, lascia la fidanzata Carmela, i genitori e il fratello gemello Paolo.