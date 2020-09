In questa foto apparsa sui social c’è la famosa showgirl con la sua mamma, ma l’avete riconosciuta? Le due donne sono praticamente identiche: ecco di chi parliamo.

I nostri canali social, bisogna ammetterlo, sono diventati una sorta di nostri diari personali. Non soltanto, infatti, siamo soliti condividere scatti fotografici che ci ritraggono in prima persona, ma siamo anche abituati a condividere ogni cosa che riguarda la nostra vita, le nostre giornate quotidiane e, perché no, anche la nostra famiglia. Lo sa benissimo questa famosa showgirl. Che, proprio pochissime ore fa, per augurare alla sua mamma un buon compleanno, ha voluto condividere una foto di sé in sua compagnia, corredandola, tra l’altro, da diverse parole davvero da brividi. Il rapporto che c’è tra mamma e figlia, da come si può chiaramente leggere dalla dedica scritta a corredo dello scatto, è davvero speciale ed immenso. La domanda, però, adesso sorge spontanea: l’avete riconosciuta? Al momento, infatti, vi abbiamo riproposto soltanto la foto della donna super sorridente. Ma chi è sua figlia? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che lei è giovanissima e, soprattutto, amatissima da tutto il pubblico italiano. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, ecco tutti i dettagli.

È la mamma di una famosa showgirl: sapete di chi si tratta?

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, davvero giovanissima, Federica Nargi si è fatta conoscere ed apprezzare, insieme a Costanza Caracciolo, nel ruolo di velina mora a Striscia la Notizia. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente decollato. Certo, attualmente, non è più una presenza fissa del piccolo schermo perché ha deciso di impegnarsi principalmente alla sua vita da mamma e moglie, eppure il suo seguito è davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, in occasione del compleanno della sua bellissima mamma, l’ex velina ha condiviso una foto in sua compagnia. Ebbene si. Sappiamo benissimo che la giovanissima Nargi è particolarmente legata alla sua famiglia. Spesso e volentieri, infatti, la moglie di Alessandro Matri condivide foto di sua sorella Claudia oppure dei suoi genitori. Insomma, il rapporto che c’è tra loro è davvero speciale. E lo si vede chiaramente.

Proprio in occasione del compleanno della sua mamma, Federica Nargi ha voluto condividere una foto in compagnia di sua madre. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, le due donne sono praticamente identiche. Non soltanto, infatti, hanno lo stesso sorriso e gli stessi occhi, ma anche la stessa smisurata ed immensa bellezza. Insomma, questo è proprio il caso di dirlo: ‘tale madre, tale figlia’. Cosa ne pensate voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui