Maria Teresa Ruta, terribile confessione: “Mi hanno aggredita e quasi violentata”, il racconto choc della concorrente del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip è ormai partito e ieri sera, nel corso della seconda puntata, tanti nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. La prima a varcare la famosa porta rossa è stata Maria Teresa Ruta, accompagnata dalla figlia Guenda Goria, con cui costituisce un unico concorrente. Le due donne sono state le prime nuove entrate della seconda serata e sono state accolte con entusiasmo dai loro ‘coinquilini’, diventando subito protagoniste della puntata con la loro simpatia. La Ruta, in particolare, ha un’energia incredibile e ha sfoderato per tutta la serata il suo sorriso smagliante. Non tutti sanno, però, che alle sue spalle c’è un grande dolore. Una vicenda terribile, che ha inevitabilmente segnato la sua vita. Stiamo parlando di una violenza che ha subito anni fa della quale ha parlato in tv: scopriamo insieme i dettagli del racconto choc della Ruta.

Maria Teresa Ruta è una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip, ma la sua carriera è cominciata anni fa, quando lei era ancora giovanissima. Solo qualche anno fa, però, nel corso di un intervento televisivo, la Ruta ha fatto una terribile confessione che riguarda il periodo subito precedente ai suoi esordi televisivi. Quando aveva solo 19 anni, infatti, la conduttrice ha subito una violenza da parte di alcuni ragazzi, che l’hanno aggredita e hanno tentato di violentarla. Una vicenda davvero terribile, che lei ha avuto il coraggio di raccontare solo a distanza di tanti anni: “Era io 14 agosto ed erano le 2 del pomeriggio, non c’era nessuno in strada. Fui aggredita in una stradina, mi rubarono gli orecchini strappandomi i lobi delle orecchie e tentarono di violentarmi. Mi sono difesa con le unghie e con i denti, poi sono svenuta e qualcuno è intervenuto”. Parole davvero scioccanti quelle della Ruta, che all’epoca non ebbe il coraggio di raccontare l’accaduto ai suoi familiari, per non dare loro un dolore. “Solo il lavoro mi ha aiutato. Mi presentai per tutto, anche ai provini per le mani”, ha raccontato Maria Teresa.

L’evento ha senza dubbio segnato la vita della conduttrice, che nel tempo è riuscita pian piano ad andare avanti, aiutata dal lavoro e dall’affetto dei suoi cari. Vi sareste mai immaginati una cosa del genere?