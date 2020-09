Martina Stella infiamma Instagram con un nuovo post: il vestito è corto e l’attrice alza la gamba, date un’occhiata!

Martina Stella è un volto molto famoso in Italia, sia nel cinema che in tv: a soli 16 anni, la classe ’84 entrò a far parte del cast de L’Ultimo Bacio, film di Gabriele Muccino ed ebbe subito un enorme successo. Ha recitato in tanti film, a miniserie, ed è stata nel 2017 concorrente di un noto reality ‘danzerino’, ovvero Ballando con le stelle. La splendida bionda dagli occhi marroni ha avuto relazioni con personaggi noti come Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani; nel 2011 dalla storia con Gabriele Gregorini è nata Ginevra. Ad oggi è sposata con Andrea Manfredonia, procuratore calcistico. Martina è molto attiva sui suoi canali social ed è solita condividere incantevoli scatti di sé, che lasciano sempre i suoi fan a bocca aperta. Proprio poche ore fa ha deliziato tutti con un nuovo post: date un’occhiata!

Martina Stella, il vestito è troppo corto: alza la gamba ed Instagram diventa ‘piccante’

Martina Stella ha aggiornato il suo canale social con un nuovo post in cui ha letteralmente incantato tutti. Instagram è diventato ‘piccante’ quando la Stella ha alzato la gamba con un vestito troppo corto: i fan sono decisamente in visibilio! “Weekend is coming. Seguite le mie Insta stories, tante news in arrivo” scrive l’attrice nata ad Impruneta, in provincia di Firenze. Curiosi di vedere il suo nuovo post? Date un’occhiata qui:

“Bellissima. sei una forza della natura!!”, “Sei la più bella del mondo”, “Che donna affascinante, sei uno splendore sempre di più” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto il post dell’incantevole Martina Stella. Ma chi la segue quotidianamente sa che la sua photogallery pullula di scatti da urlo: ricordate il post in cui indossa un body di pizzo nero? Lì fece davvero il pieno di like!