Must have, il tubino nero: come abbinarlo e i più iconici della storia

Tra i Must Have che certamente vi consigliamo c’è il tubino nero, scopriamo come abbinarla e perché non dovrebbe mai mancare nel vostro armadio

Nell’armadio di ognuno di noi ci sono quei capi che immancabilmente non mancano mai e che anche dopo anni e anni ricompriamo sempre e proprio non riusciamo a farne a meno. Questi sono i così detti must have, che in italiano significano proprio ‘migliori da avere’. Sono tutti quei capi basic che di speciale non hanno nulla, anzi, sono proprio di per se scialbi, ma che si abbinano con tutto e ad ogni tipo di occasione. A quanti sarà capitato almeno una volta di non riuscire ad abbinare una gonna, o un pantalone o un paio di scarpe e una t-shirt basic ha salvato l’outfit? Oppure a chi non è mai capitato di avere quella maglia o quel pantalone da poter indossare sempre, a una cerimonia, o a una cena, a una passeggiata con le amiche? Ecco, sono proprio questi i must have, quei capi che ci salvano sempre, in ogni occasione che ci ripromettiamo sempre di eliminare dal nostro armadio e poi non lo facciamo mai. Uno dei must have più importanti di sempre è certamente il tubino nero, conosciuto anche come little black dress. Un abito senza tempo e senza età, perfetto per tutte le occasioni! Scopriamo insieme come abbinarlo e quali sono i tubini più iconici della storia!

Il tubino nero è conosciuto anche come little black dress, ed è un capo d’abbigliamento senza tempo e senza età, adatto a qualsiasi tipo di occasione. Può cambiare completamente aspetto grazie agli accessori e alle scarpe. Scopriamo insieme alcuni modi per poterlo indossare!

Casual: Qualcuno forse potrebbe pensare che il tubino nero potrebbe essere un capo prettamente formale, invece non è così, abbinato nel giusto modo può cambiare completamente aspetto. Per ottenere un effetto più casual, innanzitutto gli accessori devono essere sobri. Sneakes bianche e giacca bianca sportiva. Shopping bag e orecchini molto semplici. Il tubino è così trasformato!

Romantico: Attenzione a non confondere il romantico con il formale! Per ottenere un effetto romantico potete scegliere magari un cardigan con bottoncini rossi e mocassini o un paio di stringate. Come borsa potete optare per una bag da passeggio o una mini bag a tracolla.

Classico: Per dare un aspetto classico al tubino, in occasione di una cena o di un appuntamento, potete optare per una classica decoltè nera abbinata a una giacca di altro colore, magari grigia o bordeaux, abbinata alla pochette.

Formale: Per avere un outfit completamente formale il tubino può essere abbinato ad una giacca nera lucida imbastita, o grigio molto scuro. Niente gioielli e le scarpe possono essere stringate nere o decoltè classiche. Una borsa valigetta vi darà un'aria molto professionale.

Vediamo insieme alcuni dei tubini più iconici della storia della moda

Elizabeth Hurley con un iconico tubino Versace, che ha fatto la storia del cinema!

Audrey Hepburn nell’iconico film ‘Colazione da Tiffany’

La meravigliosa Merilyn Monroe, conosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua immagine stilosa

Lei non ha bisogno di presentazione, la principessa più famosa della storia, Lady Diana!