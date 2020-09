Pago da applausi a Tale e Quale Show: sono arrivati i complimenti anche dalla sua ex Serena Enardu.

C’è stato ieri sera il debutto di Tale e Quale Show: il noto programma musicale è tornato in onda come di consueto su Rai Uno e come sempre con Carlo Conti al timone. Non ci sarà il pubblico negli studi di Roma ma ci penseranno i concorrenti a riscaldare l’atmosfera: le loro esibizioni sono giudicate anche quest’anno da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Ma chi sono i protagonisti di questa edizione? Pago, Giulia Sol, Carolina Rey, Francesco Paolantoni, Francesca Manzini, Luca Ward, Sergio Muniz, Virginio, Carmen Russo e Barbara Cola. E’ proprio l’ex gieffino, citato per primo, ad aver attirato l’attenzione di tutti: delle sue doti canore tutti ne erano a conoscenza ma ieri sera, 18 settembre, ha imitato Francesco Gabbani in maniera davvero impeccabile! Applausi e secondo posto in classifica finale per lui per aver cantato “Viceversa” ed effettivamente la somiglianza era davvero incredibile! Tra i complimenti, c’è quello della sua ex, Serena: date un’occhiata.

Tale e Quale Show, pioggia di applausi per Pago: arriva il commento di Serena Enardu

Nella prima puntata di Tale e Quale Show, Pago è stato davvero da applausi: il noto cantante, ex gieffino, ha imitato Francesco Gabbani ed ha cantato ‘Viceversa’. L’esibizione è stata impeccabile ed ha ricevuto i complimenti da tutti, anche da Serena Enardu? Sembra proprio di sì. L’ex fidanzata di Pacifico Settembre, da tutti conosciuto come Pago, ha scritto la parola ‘Superlativo‘ nelle Instagram story. Bianco su nero, è tutto ciò che si vede sul profilo social dell’ex tronista. Non ci sono nomi, tag o quant’altro ma il riferimento sembra esser abbastanza chiaro! Ecco di cosa vi parliamo:

Come darle torto? Pago ha fatto un’esibizione davvero da 10+. I complimenti sono arrivati anche da Francesco Gabbani: “Grande Pago” ha commentato il noto cantante sul suo canale Instagram. Intanto ecco il video del momento di Pago: