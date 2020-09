Anche per la seconda puntata di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli ha conquistato l’attenzione di tutti: quel dettaglio non passa inosservato.

Aspettavamo con ansia questo momento e, finalmente, è arrivato. Dopo lo scoppiettante debutto della settimana scorsa, anche Sabato 19 Settembre è andata in onda la seconda puntata di Tu si que Vales. Un appuntamento che, diciamoci la verità, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un vero e proprio successo sin dal primo momento. E, soprattutto, letteralmente imperdibile. Le esibizioni, come al solito, sono state davvero formidabili. Come d’altra parte, lo è stata anche la bellissima Sabrina Ferilli. Per il secondo anno consecutivo, l’attrice romana è stata al timone della giuria popolare. E, così come l’edizione scorsa, anche in questa la Ferilli non è assolutamente passata inosservata. Non soltanto per la sua simpatia e spontaneità, ma anche per la sua immensa bellezza. È proprio per questo motivo che, appena iniziata la seconda puntata, i più cari ed accaniti telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare in lei un ‘particolare’ dettaglio. Di che cosa parliamo?

Tu si que Vales, Sabrina Ferilli incante: il dettaglio che non sfugge

Era da poco iniziata la seconda puntata di Tu si que Vales quando Twitter si è iniziato ad arricchire di messaggi diretti alla bellissima Sabrina Ferilli. Sappiamo benissimo che, così per l’edizione scorsa, l’attrice romana è la vera e propria carta vincente del famoso programma di Canale 5. Non soltanto per la sua immensa simpatia, spontaneità e battuta sempre pronta, ma anche per la smisurata bellezza. Ecco. È proprio questa che, nel corso del secondo appuntamento, è stato letteralmente preso di mira. Ovviamente, in senso positivo.

Da come si può chiaramente vedere da alcuni dei messaggi riproposti in alto, sono davvero tantissime le persone che non hanno potuto fare a meno di notare l’immensa bellezza di Sabrina Ferilli con indosso quell’abito rosso. Insomma, un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. E che, tra l’altro, ha conquistato davvero tutti.