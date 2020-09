Temptation Island, Filippo Giraldini: età, passioni e cosa fa nella vita il tentatore della nuova edizione del programma.

Mercoledì 16 settembre è partita la nuova edizione di ‘Temptation Island’, in prima serata su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti di ben 21 giorni è anche quest’anno Alessia Marcuzzi, che con il suo fare tanto perspicace e attento è sempre in grado di offrire una parola di appoggio. Sei le coppie scelte che dovranno attraversare questo lungo percorso separati, in un bellissimo villaggio in Sardegna: Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Anna e Gennaro, Alberto e Speranza, Sofia e Amedeo, Serena e Davide. I protagonisti di Temptation scelgono di partecipare a questa nota trasmissione per mettere alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio, non trovando da soli una soluzione per poter porre rimedio al rapporto ormai spezzato. L’obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. La prima puntata di questa nuova edizione è stata davvero scoppiettante, numerosi sono stati i colpi di scena che hanno animato la vita nei rispettivi villaggi. E abbiamo fin da subito potuto assistere ad un primo falò, conclusosi nonostante le tante incertezze, con un lieto fine, stiamo parlando della coppia formata da Sofia e Amedeo. La ragazza, infatti, dopo aver scoperto del tradimento sempre tenuto celato dal fidanzato, ha deciso di porre fine al loro viaggio nei sentimenti. Ma colpo di scena, l’amore da lei provato è risultato tanto forte da perdonare il gesto dell’uomo. Questa prima messa in onda è stata super entusiasmante, e ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di italiani. I single scelti sono ben 22, divisi in tentatrici e tentatori. Scopriamo qualcosa in più del bellissimo tentatore Filippo Giraldini.

Temptation Island, chi è Filippo Giraldini: età, passioni e lavoro

La nuova edizione di Temptation Island è partita da poco e tante sono state le novità in gioco. I single presentati sono ben 22, divisi tra 11 tentatrici e 11 tentatori. Scopriamo qualcosa in più del bel tentatore Filippo Giraldini. Possiamo dire che Filippo è un trentunenne di Zevio, che vive a Ronco all’Adige, e fa lo chef a Verona. Infatti, abbiamo scoperto che ha frequentato l’istituto alberghiero e una volta diplomatosi ha preso la sua strada culinaria. Grazie alla sua intraprendenza e ai tanti sacrifici affrontati è riuscito ad arrivare molto in alto. Ha lavorato insieme allo chef Mirko Brentaro prima a Parigi e poi a New York, dove nel 2016 hanno gestito un noto ristorante per celiaci, il «Noglu» a Manhattan. Un ristorante-pasticceria molto particolare che ha avuto anche l’onore di finire sulle pagine dei quotidiani The New York Times e The New York Post. Gli articoli hanno pubblicizzato l’apertura del ristorante per mettere in luce uno dei pochi locali di New York che ha proposto prodotti senza glutine, questo è stato un vero e proprio trionfo per i due chef.

Ma partendo dal principio, abbiamo scoperto che il bellissimo tentatore Filippo Giraldini, appena diplomato, ha iniziato giovanissimo la sua carriera, lavorando per ben tre anni in una pizzeria di San Bonifacio. Nel 2010 decide di affrontare l’esperienza di chef a Parigi dove comincia la sua avventura al «Royal Monceau», uno dei sette migliori hotel a cinque stelle lusso, e vi rimane per ben due anni. In seguito, lavora in molti altri ristoranti importanti e posti di lusso, per così giungere ad affermarsi completamente nel mondo della ristorazione. Una carriera la sua sicuramente piena di sacrifici e di soddisfazioni, che l’ha portato al culmine del successo. Dopo le esperienze a Parigi e a New York, il bel tentatore è ritornato in Italia e oggi lavora a Verona. Per quanto riguarda le sue passioni, Filippo ama la boxe, il nuoto e le passeggiate in montagna e dai suoi scatti su instangram è possibile notare fin da subito un fisico portentoso e molto curato. Beh che dire, sicuramente l’uomo sarà in grado di far perdere la testa a tante bellissime donne, chissà che ciò non accada proprio a Temptation Island!

