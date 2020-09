Tiberio Timperi ricorda il suo papà scomparso in un post Instagram: il messaggio scritto dal conduttore è straziante.

Tiberio Timperi è il conduttore di Uno Mattina in famiglia insieme a Monica Setta: è un volto molto comune a tutti gli italiani grazie ai programmi a cui ha preso parte. Ha presenziato ne La Vita in Diretta nel 2018 in compagnia di Francesca Fialdini ma non solo in tv: Tiberio è famoso anche in radio. Ha condotto diversi programmi radiofonici tra cui ‘Radio 2 come vuoi” su Radio 2. Purtroppo poche ore fa, il noto personaggio televisivo ha aggiornato il suo canale Instagram per ricordare e fare gli auguri al suo papà, scomparso. Il messaggio scritto è davvero straziante. Leggete qui.

Tiberio Timperi, lutto dolorosissimo: straziante il messaggio appena apparso

Tiberio Timperi ha subito un doloroso lutto, quello del papà. In occasione del compleanno, ha voluto ricordare suo padre e mandargli un messaggio per provare a colmare il vuoto che ha lasciato da quando è andato va. Il messaggio scritto come didascalia ad una splendida foto in bianco e nero è straziante:

“Quando sei figlio, sono sempre gli altri ad avere torto. E più ti dicono che il tempo non torna indietro, più alzi le spalle. Poi, però, la vita ti presenta il conto. Le persone che ti vogliono bene se ne vanno. Per sempre. E ripensi a tutte le volte che hai buttato del tempo con persone inutili. Una consapevolezza tardiva, brutale, lacerante. Spietata. Oggi avresti compiuto 96 anni, papà. Ho ancora tante cose da chiederti, tu che della vita avevi capito tutto. Buon compleanno“.

Tantissimi i fan che hanno mostrato la loro vicinanza e gli hanno regalato un abbraccio virtuale. In particolare c’è un fan che gli ha raccontato a grandi linea la sua di storia e gli ha fatto notare che ‘il bene, l’amore rimane per sempre’. Timperi ha letto il commento dell’utente ed ha risposto agli ‘auguri’: “A lei, di cuore“. E’ sempre bello condividere storie.