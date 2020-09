La famosissima cantante è stata la protagonista di un vero e proprio tragico lutto: la drammatica confessione svelata a tal proposito.

È una delle cantanti più amate ed apprezzate di tutto il panorama musicale internazionale. Voce e protagonista indiscussa di numerosi singoli di successo, la giovanissima cantante decanta di un clamore davvero assoluto. Ciascun suo singolo, infatti, si dimostra, sin dalla primo momento della sua uscita su tutte le piattaforme digitali, un successo più che incredibili. E, soprattutto, si appresta a scalare le classifiche e a conquistare i primi posti in un lampo. Tuttavia, se dal punto di vista professionale, la giovanissima può essere assolutamente fiera ed orgogliosa di tutto ciò che ha costruito in questi anni, dal punto di vista privato, purtroppo, ha vissuto un momento davvero difficile e drammatico. A svelare ogni cosa a tal proposito è stata la diretta interessata. In un video, intitolato “The Road To Stardom: Making A Star Is Born”, la star della musica non ha potuto fare a meno di svelare ogni cosa in merito a questo tragico lutto. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Beh, molto probabilmente, avrete già immaginato. Tuttavia, prima di svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, vi lasciamo qualche piccolo indizio. È un’abilissima cantante, come dicevamo precedentemente. E, alcuni anni fa, è stata la protagonista indiscussa di una pellicola cinematografica di successo. Si, è proprio lei: Lady Gaga.

Tragico lutto per la famosa cantante: la drammatica confessione

Oltre ad essere un’abilissima ed affermatissima cantante, Lady Gaga, alcuni anni fa, è stata la protagonista indiscussa di una pellicola cinematografica davvero di successo. In compagnia di Bradley Cooper, la star ha conquistato tutti con il suo film ‘A star is born’. Eppure, in pochissimi sanno che, durante la riprese del film, la cantante è stata colpita da un tragico lutto. Si, avete letto proprio bene. A raccontare ogni cosa a tal proposito è stata la diretta interessata. Che in un video, intitolato “The Road To Stardom: Making A Star Is Born”, ha svelato questo triste retroscena. In particolare, Lady Gaga concentra la sua attenzione su una particolare scena. E spiega il reale motivo per cui appare visibilmente emozionata e commossa. Facciamo riferimento, infatti, alla scena in cui la cantante si esibisce sulla note di ‘I’ll never love again’. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe proprio, poco prima di iniziare a registrare la scena, la cantante sia stata raggiunta dalla notizia delle morta della sua migliore amica, malata, purtroppo, di cancro al quarto stadio.

Insomma, una tragica notizia, c’è da dire. Infatti, nel ricordare quel momento, la star ha detto: ‘Ricordo quel giorno come molto triste per me. Ho lasciato il set’. Spiegando, tra l’altro, di essere stata inizialmente intenzionata a sospendere le riprese.

