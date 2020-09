Durante la seconda puntata di Tu si que Vales, si è verificata una lite tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi: cos’è successo, volano parole pesantissime.

Dopo diversi momenti emozionanti e di sane e grosse risate, nel corso della seconda puntata di Tu si que Vales, è accaduta anche una lite tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Ancora prima che salisse sul palcoscenico il giovane talento che ha scatenato l’acceso scambio di opinioni tra i due giudici, in realtà, il professore di Amici era stato già impegnato in un’altra lite precedente con un concorrente. Eppure, in quella avvenuta con il suo collega, vi assicuriamo, il buon Zerbi si è particolarmente infuriato. Tanto che, badate bene, da entrambe le parti sono volate delle parole davvero pesantissime. Ovviamente, ci teniamo a specificarlo, non è affatto successo nulla di grave. Anzi, molto probabilmente, dopo il litigio, i due saranno diventati più amici di prima. Tuttavia, c’è da ammettere che così non li avevamo mai visti prima d’ora. Ma ecco tutti i dettagli.

Lite tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi a Tu si que Vales: cos’è successo

Nel bel mezzo della seconda puntata di Tu si que Vales, ha calcato il famoso palcoscenico di Canale 5 il giovanissimo Daniele Bordini. Che, dinanzi ai giudici e a tutti i presenti in studio, ha deciso di esibirsi sulle note di ‘Vedrai, vedrai’ di Luigi Tenco, una canzone che lo lega particolarmente a suo nonno. L’esibizione, vi assicuriamo, è stata davvero da brividi. Eppure, appena terminata ed appena i giudici hanno iniziato ad esprimere le loro opinioni, è scoppiata una lite tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Il professore di Amici, infatti, non ha potuto fare a meno di quanto il ragazzo abbia emozionato tutti con la sua performance per la sua interpretazione. A differenza, invece, del romano. Che, purtroppo, non è del suo stesso parere. E non lo ha affatto nascosto. ‘Io voglio bene a Rudy, ma non amo Zerbi: sono due persone differenti. Zerbi sa benissimo che non l’hai cantata bene. Rudy, invece, ti sta dando il contentino’, ha detto il buon Mammuccari. Immediata è stata la reazione del professore di Amici. Che, visibilmente provato, non le ha mandato certo a dire. ‘Prima cosa, non mi mettere in bocca ragionamenti o parole che non sono miei. Seconda cosa, parla di maghi, ma non parlare di musica. Terza cosa, le emozioni sue, per fortuna, sono diverse dalle emozioni tue. E tu non ti devi permettere di dire che lui non canta questa canzone nel modo giusto’, ha risposto Rudy Zerbi.

‘Tu non sei nessuno per dire che capisci meglio di me’, ha immediatamente controbattuto Teo Mammuccari. E, poi, ha concluso: ‘E comunque, ‘parla di maghi’ lo dici a tuo fratello, perché io un po’ di curriculum ce l’ho’. Insomma, degli attimi di vera e propria tensione, c’è da ammetterlo.