Nel corso della puntata di Sabto 19 Settembre, Sabrina Ferilli è letteralmente finita in lacrime: Belen si è alzata ed è andata a consolarla.

Così come l’appuntamento scorsa, anche per la sua settimana di messa in onda, il programma del sabato sera non ha affatto deluso le aspettative del suo tanto caro ed affezionato pubblico. Sappiamo benissimo che, sin dalla sua prima edizione, Tu si que Vales si è dimostrato un programma più che vincente. È proprio per questo motivo che, anno dopo anno, lo show riscuote un successo davvero incredibile. Sarà per il cast da urlo, ma anche per le magnifiche esibizioni che si alternano sul palco in ciascuna puntata, fatto sta che il programma registra dei veri e propri picchi di share. Anche perché, ammettiamolo, in ogni puntata non mancano mai momenti di puro divertimento, di risate ed, ovviamente, di pure emozioni. È accaduto, ad esempio, anche nel corso della puntata di Sabato 19 Settembre. Quando, dopo un’esibizione davvero da brividi, Sabrina Ferilli non ha potuto affatto trattenere le sue lacrime. Un momento davvero emozionante, c’è da ammetterlo. Ecco tutti i dettagli.

Sabrina Ferilli in lacrime a Tu si que Vales: il gesto di Belen non passa inosservato

Dopo un momento di terrore vissuto da Sabrina Ferilli e di ‘rabbia’ nei confronti di Maria De Filippi, ha fatto il suo ingresso nello studio di Tu si que Vales un’orchestra sinfonica. Composta da ben 28 donne, il ‘Women Orchestra’ ha regalato dei momenti davvero unici ed emozionanti. Che, com’è giusto che sia, hanno colpito tutti i presenti. Ed, ovviamente, anche Sabrina Ferilli. L’orchestra, infatti, si è esibita su un medley delle musiche di Ennio Morricone. Ed è proprio per questo motivo che l’attrice romana non ha affatto stentato a manifestare la sua emozione finendo, quindi, in lacrime. Insomma, un’esibizione che le ha toccato davvero il cuore. E se n’è immediatamente resa conto anche Belen Rodriguez. Che, appena accortasi delle lacrime della Ferilli, le si è avvicinata. E le ha dato un forte abbraccio.

Insomma, un momento davvero emozionante. In primis, per le musiche del grandissimo maestro. Ma anche per questo splendido quadretto tra Belen e Sabrina Ferilli.