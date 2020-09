Nel corso della seconda puntata di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli si è letteralmente ‘infuriata’ con Maria De Filippi: così non l’avevamo mai vista.

Anche per la sua seconda puntata, Tu si que Vales ha regalato un inizio davvero ‘scoppiettante’. Subito dopo l’ingresso dei tre conduttori, che, come al loro solito, hanno presentato i quattro giudici e la regina della giura popolare, sono iniziate subito le danze. E così, dopo una strabiliante performance di un concorrente francese, la bellissima Sabrina Ferilli è stata vittima di un crudele gioco. A ritornare nel famoso studio di Cinecittà è ancora lei: Chiara Boschi. E, così come l’anno scorso, la giovanissima anche quest’anno ha deciso di basare le sue esibizioni avendo come protagonista indiscussa la bellissima attrice romana. A questo giro, però, sembrerebbe che qualcosa non sia andato a buon fine. Appena terminato la performance, la Ferilli si è letteralmente infuriata con la De Filippi. Ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Sabrina Ferilli ‘furiosa’ con Maria De Filippi a Tu si que Vales: cos’è successo

Siamo abituati a vedere Sabrina Ferilli sempre sorridente e, soprattutto, sempre al gioco. Eppure, nel corso della seconda puntata di Tu si que Vales, l’attrice romana si è letteralmente ‘infuriata’. Ebbene si, avete letto proprio bene. Come dicevamo precedentemente, la bellissima Ferilli è stata protagonista di una ‘particolare’ performance. Che, però, l’ha letteralmente fatta spaventare e terrorizzare. È proprio per questo motivo che, appena terminato il tutto e dopo essere ritornata al proprio posto, l’attrice non ha potuto affatto nascondere la sua ‘furia’ con la padrona di casa. A rendersene conto è stata prontamente ed immediatamente la De Filippi. Che, resasi conto dell’atteggiamento della sua amici, si è avvicinata a lei per cercare di capire cosa fosse successo.

Ovviamente, non sappiamo se Sabrina Ferilli stesse facendo sul serio oppure stesse scherzando quando si è mostrata arrabbiata con la De Filippi. Fatto sta che, ancora una volta, hanno saputo dimostrare quanto sia forte la loro amicizia.