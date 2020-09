Tu si que vales, scontro in studio tra Rudy Zerbi e uno degli artisti presentatosi per esibirsi e mostrare il suo talento.

Una seconda puntata di Tu si que vales davvero scoppiettante, il noto programma continua ad incantare il pubblico. A presentare i protagonisti di questa sera della trasmissione Belen Rodriguez, accompagnata dai due campioni Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Anche quest’anno, confermandosi giudici d’eccezione, i quattro personaggi del momento Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Jerry Scotti, affiancati dalla presenza di Sabrina Ferilli, che fa da voce al pubblico. Un inizio puntata davvero avvincente, che fin da subito ha saputo emozionare lo studio e anche i telespettatori da casa. Momenti che sicuramente rimarranno nella storia del programma, che da sempre riesce a portare gli ascolti alle stelle. Una vera e propria sicurezza per canale 5. Diverse sono state le esibizioni, tra spaventi e risate non potevano non mancare certamente anche gli scontri. E’ accaduto proprio pochi momenti fa, il battibecco si è acceso ancora una volta tra Rudy Zerbi e un concorrente in gara. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Tu si que vales, scontro in studio tra Rudy Zerbi e un concorrente

La seconda puntata di Tu si que vales è iniziata sicuramente col botto, ad animare lo studio diverse personalità alquanto sorprendenti. Le esibizioni continuano ad incantare il pubblico presente e i telespettatori da casa. Grazie a tale programma le risate sono assicurate, questo successo è dovuto anche ai giudici che riescono sempre ad animare il format da anni. Un mix di caratteri spumeggianti e schietti, che uniti sono in grado di creare un’atmosfera eloquente e super ilare. Questa sera diversi sono stati i concorrenti presentati, tra di loro un personaggio particolare ha avuto un piccolo scontro proprio con Rudy Zerbi. Vediamo cos’è successo.

Il concorrente in questione Enzo si è presentato in un modo alquanto bizzarro, di origini napoletane, ha iniziato con un discorso abbastanza controverso animando la scena con una sorta di spogliarello. Infatti, l’uomo ha tolto letteralmente la maglietta e ha mostrato il suo fisico molto allenato e asciutto. Ha proseguito la sua esibizione mostrando gli allenamenti da seguire, suscitando grande ilarità. Nonostante il suo essere tanto divertente, non è riuscito ad avere il consenso del pubblico e dei giudici. Ma ecco il colpo di scena, Rudy Zerbi si è completamente opposto alla sua esposizione, suscitando la rabbia del concorrente. Quest’ultimo ha spiegato che il suo intento era altro, ossia quello di far capire ai giovani che bisogna seguire una corretta alimentazione accompagnata da un giusto allenamento. Non c’è stato comunque niente da fare, e Enzo è andato via pieno di rimorsi.

