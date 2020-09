E’ bufera sulla collezione di orecchini lanciata da Valentina Ferragni: vediamo cosa viene contestato alla sorella della celebre influencer.

Valentina Ferragni, tra i personaggi più seguiti su Instagram e sorella dell’ancora più celebre Chiara, è ormai diventata una fashion influencer di grido. Tanto da voler seguire l’esempio della consaguinea in tutto e per tutto, anche debuttando nel settore imprenditoriale. Ha infatti appena lanciato la sua prima linea di orecchini, sicuramente di tendenza, ma esagerati sotto un altro punto di vista. Gli accessori in questione, di per sé non sarebbero male: si tratta di mini cerchi con un triangolo pendente, laccati in oro e decorati con brillantini e smalti colorati. Ciò che ha scatenato una marea di polemiche è il loro prezzo, ritenuto troppo alto in proporzione al valore.

Valentina Ferragni nel mirino delle polemiche: prezzi gonfiati per i suoi orecchini

La cognata di Fedez aveva garantito che il costo dei gioielli, che tra l’altro hanno il suo stesso nome, sarebbe stato abbastanza contenuto. Evidentemente così non è e questo ha deluso molto i fan, anche in considerazione del materiale degli accessori, che non sono in oro ma solo laccati. Ma vediamo effettivamente di quali cifre si parla: sul sito ufficiale dell’influencer, Valentina Ferragni Studio, si parte dai 70 euro per i modelli basic fino ad arrivare a 98 euro per i modelli con i brillantini. Quindi, se se ne volessero acquistare due paia, si parlerebbe di 200 euro, cifra con la quale si potrebbe comprare un gioiello in oro. Da qui la reazione del web che non si è fatta certo attendere come dimostrano i vari commenti sui social: “Bella idea, ma troppo cari”, “Come si può fare pagare 70 euro un orecchino? Non è oro, è laccato!!!” “E menomale che sarebbero stati ad un prezzo competitivo. Con 98€ ci pago la bolletta”.

Non resta che aspettare gli sviluppi della vicenda e vedere come agirà sulla questione la piccola Ferragni.

