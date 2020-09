Verissimo, Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul presunto flirt con Stefano De Martino: tutta la verità della conduttrice, non ne aveva mai parlato prima.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della nostra tv, ma nei mesi scorsi è finita sotto la lente di ingrandimento per alcuni gossip relativi alla sua vita sentimentale. Dopo alcune voci che la volevano in crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, Alessia è finita sotto i riflettori per un presunto flirt con Stefano De Martino. Sarebbe stato proprio questo, secondo le indiscrezioni che giravano, il motivo della rottura tra l’ex ballerino di Amici e Belen Rodriguez. Una vera e propria ‘bomba’, insomma, che poi Stefano ha smentito sui social, seguito anche dalla stessa Belen, che ha definito la i gossip ‘ca***te’. Il discorso sembrava davvero chiuso qui, anche perché Alessia nel frattempo ha continuato a mostrarsi felice e serena accanto al marito, mettendo così a tacere i rumors sulla loro presunta crisi. Ora, però, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la Marcuzzi ha finalmente rotto il silenzio su De Martino, parlando per la prima volta della vicenda e svelando tutta la verità: ecco le sue parole.

Alessia Marcuzzi ospite a Verissimo: ecco tutta la verità sul presunto flirt con Stefano De Martino, la conduttrice rompe il silenzio

Alessia Marcuzzi è molto concentrata sul suo lavoro in questo periodo, in particolare su Temptation Island, che sta andando in onda su Canale 5 in queste settimane. Ospite di Silvia Toffanin nella nuova stagione di Verissimo, la conduttrice ha parlato senza freni della sua carriera e della sua vita, decidendo anche di rompere il silenzio sul presunto flirt con Stefano De Martino, che è stato uno dei gossip più ‘caldi’ dell’estate appena trascorsa. Alessia si è lasciata completamente andare durante l’intervista con la Toffanin e sembrerebbe che abbia parlato in maniera aperta delle voci sul presunto flirt con De Martino, negandolo con forza ancora una volta e soprattutto sottolineando quanto sia stato difficile per lei affrontare tutti i rumors sul suo conto.

Non sappiamo ancora con certezza quali siano state le parole precise della Marcuzzi, ma lo scopriremo prestissimo, visto che tra poco andrà in onda la puntata di Verissimo che l’ha vista ospite. Non ci resta allora che attendere per scoprire insieme tutta la verità di Alessia sull”affaire’ De Martino.