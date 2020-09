La bellissima Anna Tatangelo ha scatenato la curiosità dei fan con un misterioso messaggio condiviso sui social qualche ora fa: novità in arrivo?

La bellissima Anna Tatangelo ha scatenato la curiosità dei fan con un misterioso messaggio sui social condiviso sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cosa ha rivelato. Cantante di successo, ha esordito da giovanissima e le sue doti canore le hanno garantito una carriera di grande successo. Anna Tatangelo è stata anche conduttrice e modella, prestando il volto a diverse pubblicità. La sua storia d’amore con il cantante napoletano Gigi D’Alessio ha fatto sognare e sospirare per anni, e la coppia è spesso stata al centro del gossip. Dal loro amore, ormai giunto al capolinea, è nato uno splendido bambino, Andrea. Anna Tatangelo ama condividere i momenti della sua vita lavorativa e privata sui social, tenendo così aggiornati i suoi tantissimi fan e, qualche ora fa, una storia in particolare su Instagram ha scatenato il caos: scopriamo il misterioso messaggio.

Anna Tatangelo, il misterioso messaggio scatena i fan

La talentuosa Anna Tatangelo ha condiviso un primo post ieri sera, in cui dichiarava di non vedere l’ora di raccontare ai suoi fan le ultime novità e in cosa è impegnata in questo periodo. Un secondo misterioso messaggio però, una storia Instagram pubblicata qualche ora fa, ha scatenato il caos tra i fan che subito hanno ipotizzato una nuova avventura televisiva per la bella cantante. Nel video girato da lei stessa, Anna Tatangelo è arrivata agli studi televisivi, ma sta molto attenta a non rivelare nulla: “Non possiamo dirvi niente”, spiega, aggiungendo in modo scherzoso di aver paura di inquadrare per sbaglio qualche camerino. Poco dopo, la vediamo impegnata in una sessione di trucco. Cosa nasconde la splendida Anna Tatangelo, quale sorpresa ha in serbo per il pubblico e per i suoi fan?

Continueremo a seguire Anna Tatangelo in attesa di scoprire cosa bolle in pentola!