Anticipazioni Domenica In 20 settembre, in studio ci saranno anche loro: ecco tutti gli attesissimi ospiti della seconda puntata del programma condotto da Mara Venier.

Domenica 20 settembre va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Domenica In. L’amatissimo programma è tornato dopo le vacanze estive e vede al timone ancora una volta la grande Mara Venier, per la gioia dei suoi tantissimi fan. Dopo i mesi difficili della passata edizioni, tra l’emergenza Coronavirus e i problemi di salute di Mara, che è andata in onda anche con un piede ingessato dopo una brutta caduta, il programma è tornato a informare, intrattenere e tenere compagnia al pubblico della domenica pomeriggio, con tantissimi ospiti. Mara Venier, infatti, ricomincia ad intervistare i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo, e non solo, regalando risate ed emozioni alla gente da casa. Volete sapere chi saranno gli ospiti della seconda puntata? Alcuni sono davvero incredibili, ecco tutti i dettagli e le anticipazioni.

Anticipazioni seconda puntata Domenica In: ci saranno anche loro, ecco tutti gli ospiti del 20 settembre

Domenica In torna anche oggi, domenica 20 settembre, alle 14:00. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno in studio e in collegamento con Mara Venier, ma soprattutto non mancheranno le risate e le emozioni per il pubblico da casa, che non vede l’ora di scoprire chi vedrà oggi in studio. Il primo grande ospite sarà Pierfrancesco Favino, senza dubbio uno dei migliori attori italiani in circolazione, reduce dalla vittoria della Coppa Volpi per la sua interpretazione nel film Padrenostro. L’ex conduttore del Festival di Sanremo sarà con Mara Venier per parlare della sua carriera e della sua vita, per la gioia dei suoi tantissimi estimatori. In studio, però, ci sarà anche tanta musica. Saranno presente, infatti, anche Roby Facchinetti, con il suo nuovo progetto lavorativo, e Gigi D’Alessio, che presenterà il suo nuovo album, ‘Buongiorno’, al quale hanno partecipato tantissimi artisti, in particolare rapper. Indovinate un po’? Anche loro saranno in studio con il cantante, per un momento musicale davvero imperdibile.

Non mancheranno, poi, anche collegamenti in diretta con Milly Carlucci, che commenterà la prima puntata di Ballando con le Stelle insieme al parterre presente in studio. Insomma, le premesse per una super puntata ci sono tutte. Siete d’accordo anche voi?