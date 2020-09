Anticipazioni Uomini e Donne, è scontro: due cavalieri in studio arrivano quasi alle mani; ecco cosa vedremo in onda nelle prossime puntate.

Seguono le nuove registrazioni di Uomini e Donne. In queste ultime ore vi abbiamo raccontato della scelta a sorpresa della giovanissima tronista Jessica Antonini. Ma oggi siamo qui per svelarvi le nuove anticipazioni di quello che vedremo nel corso di questa settimana che sta per cominciare! Non possono mancare in studio gli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Al centro della polemica c’è stato nelle precedenti puntate il cavaliere Armando Incarnato. Come ci aveva rivelato ilvicolodellenews, Armando si è avvicinato ad una corteggiatrice, Lucrezia, di 25 anni, che è arrivata in studio per corteggiare il tronista Gianluca. Armando nutre una certa curiosità nei riguardi della corteggiatrice, e lei non sembra esserne indifferente. Infatti corteggiatrice e cavaliere hanno avuto modo di sentirsi nel corso dei giorni, ma il tronista Gianluca le da un ultimatum facendole sapere che entro la prossima puntata la corteggiatrice dovrà avere le idee chiare su quale strada prendere. . Ma non finisce qui, perché il cavaliere Armando nella nuova puntata registrata questo fine settimana, è nuovamente stato il protagonista di un’accesa polemica insieme ad un altro cavaliere. I due infatti erano sul punto di arrivare alle mani. Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni: è quasi scontro alle mani fra due cavalieri

Venerdì 18 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando quello che riporta il vicolo delle news, in studio è successo di tutto. Paolo dopo essere uscito con Maria, ha un chiarimento con Gemma in studio; Davide ha portato in esterna Selene e Beatrice, per la quale in puntata sembra esprimere la propria preferenza perché dice di aver apprezzato la sua spontaneità in esterna. Il triangolo Armando-Lucrezia-Gianluca va avanti, ed il tronista Gianluca ribadisce l’ultimatum alla corteggiatrice Lucrezia; Veronica è uscita con Nicola e Moreno, con il quale discute in studio e decide così di continuare la sua frequentazione solo con Nicola che la invita in pista; Stefania e Alessandro lasciano il programma insieme e scelgono di stare insieme fuori dal programma. Protagonista ancora una volta è lui, Armando Incarnato, che oltre ad essere al centro del triangolo fra tronista e corteggiatrice, viene criticato in studio perché “non sta nel suo”. Infatti Armando in studio fa sapere di aver ascoltato una telefonata del cavaliere Paolo che avrebbe confessato al figlio di voler corteggiare Gemma non perché sia realmente interessato ma perché vorrebbe ottenere un po di visibilità. Paolo immediatamente tenta di giustificarsi e si apre una discussione fra i due cavalieri. A quel punto interviene un terzo cavaliere, Simone che si schiera dalla parte di Paolo accusando Armando di intromettersi sempre nelle cose altrui. Tra i due, Armando e Simone si apre un’accesa polemica che sfocia quasi in una rissa.

Scongiurato il pericolo di assistere ad uno scontro alle mani, sono arrivati per Gemma altri due cavalieri, e tra i due lei sceglie di tenerne uno solo; Per Nicola arriva una elegantissima donna, e per la tronista Sophie arrivano altri 5 corteggiatori.