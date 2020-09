Antonella Elia si scaglia contro Adriana Volpe: “Non la saluto più”, ecco il cos’è successo tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia e Adriana Volpe hanno condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Nella passata stagione televisiva, infatti, le due sono state concorrenti dell’amatissimo reality di Canale 5 e sono diventate in poco tempo due delle maggiori protagoniste del programma. La personalità vulcanica e senza freni di Antonella ha conquistato il pubblico, anche se l’ha portata a diversi scontri con i suoi ‘coinquilini’. L’equilibrio e la dolcezza della Volpe, allo stesso tempo, sono piaciuti in particolar modo alla gente da casa e agli altri concorrenti, anche se non le hanno comunque evitato liti e tensioni all’interno della casa. Il rapporto tra Antonella e Adriana ha avuto diversi alti e bassi nel corso del programma, ma oggi sembra essersi defintivamente raffreddato. Intervenuta durante il talk social ‘Casa Chi’, la Elia ha infatti dichiarato di non salutare più la sua ex compagna d’avventura. Il motivo è molto semplice. Siete curiosi di scoprirlo?

Antonella Elia e Adriana Volpe non si salutano più. O meglio, l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip ha deciso di interrompere ogni rapporto con la sua ex compagna d’avventura. Il motivo riguarda proprio il nuovo ruolo di Antonella al GF. La Elia ha infatti raccontato che non saluta più Adriana Volpe perché quest’ultima non si è complimentata con lei, né le ha fatto un ‘in bocca al lupo’ per la sua nuova avventura come opinionista al GF Vip: “Non mi ha fatto gli auguri per la mia nuova esperienza, per cui io non la saluto più. Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una telefonata”, ha tuonato Antonella senza mezzi termini. Le cose, però non sembrerebbero stare esattamente così. La conduttrice di ‘Ogni Mattina’, programma in onda su TV8, ha infatti pubblicato tempo fa un post su Instagram, nel quale ha rivolto il suo personale ‘in bocca al lupo’ ad Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia in vista della prima puntata del Grande Fratello Vip, sottolineando quanto sia stata importante per lei quell’avventura. Evidentemente, però per la Elia, non è stato abbastanza. E poi tra loro sembrano esserci anche altri problemi: “Lei è amica di tutti i miei nemici. Invita nella sua trasmissione tutti i miei nemici e partecipa alle reunion con loro in cui sparlano”, ha aggiunto Antonella.

Gelo totale, dunque, da parte della Elia. Voi cosa ne pensate delle sue parole?