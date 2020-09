Ballando con le Stelle, incredibile decisione a fine puntata: nessuno se l’aspettava, ecco cos’è successo, lo ha annunciato Milly Carlucci in diretta.

Ieri sera, sabato 19 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle’. Il programma è tornato finalmente dopo i numerosi rinvii, dovuti prima alla pandemia scoppiata lo scorso marzo e poi ai due casi di Coronavirus all’interno del cast. Stiamo parlando del concorrente Daniele Scardina e del maestro Samuel Peron, che al momento non è ancora rientrato al lavoro. Accanto a Rosalinda Celentano, infatti, attualmente c’è Tinna Hoffman e le due sembrano trovarsi davvero benissimo insieme, come confermato dalla stessa concorrente in diretta. Tante le emozioni e le risate nel corso della prima puntata, al termine della quale, però, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. Milly Carlucci, infatti, ha fatto un importante annuncio a fine serata: ecco cos’è successo nel dettaglio.

La prima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri 19 settembre, ha riservato un incredibile colpo di scena finale. Si tratta di una decisione del tutto inaspettata, annunciata da Milly Carlucci a fine serata. Quando tutti credevano di assistere alla classica eliminazione finale, la conduttrice ha spiazzato tutti dicendo che per la prima puntata non era prevista alcuna eliminazione. Nessuna coppia, dunque, ha dovuto abbandonare il talent. Milly Carlucci, però, ha chiamato da parte Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e Paolo Conticini e Veera Kunninnen. Le due coppie, che inizialmente pensaavano di doversi giocare il posto all’interno delprogramma, hanno poi scoperto di essere state le più votate dal pubblico. Per loro, dunque, ci sarà un bonus di 10 punti, che gli permetterà di partire con un vantaggio nella prossima puntata.

Colpo di scena finale, dunque, per la prima puntata. Chissà cosa ci aspetterà nelle prossime settimane!