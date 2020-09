Ballando con le Stelle, Paolo Conticini sottoposto al tampone: grande paura per l’attore dopo i dubbi sorti.

Dopo tanti rinvii, tutto pronto per la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, il dance show condotto da Milly Carlucci, che ha debuttato proprio da pochissimo su Rai uno. La quindicesima edizione era originariamente prevista per la primavera scorsa ma a causa della pandemia da Covid-19 è stata posticipata a settembre. Il programma sarebbe dovuto iniziare una settimana fa ma la messa in onda è slittata perché uno dei concorrenti e uno dei maestri sono risultati positivi al Covid, per questo motivo è stata presa la decisione di attendere ancora per poter cominciare in sicurezza. Un programma che da tempo riesce a portare a casa il consenso del pubblico. Un successo che sicuramente si deve anche alla conduzione di Milly Carlucci, accompagnata da un talento sicuramente fuori dalle righe. I telespettatori si immergono completamente nelle sfide presentate, un vero e proprio show condotto da portentosi maestri di danza con i loro rispettivi partner non professionisti. Finalmente dopo tanti rinvii, Ballando con le stelle ha avuto luogo, ma grande preoccupazione c’era stata per l’attore Paolo Conticini. Scopriamo cos’è successo.

Ballando con le stelle, Paolo Conticini sottoposto al tampone

In questi giorni ha destato grande preoccupazione l’attore Paolo Conticini, uno dei nuovi protagonisti di Ballando con le stelle 2020. A raccontare il fatto, la conduttrice Milly Carlucci. Infatti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del programma aveva chiaramente rivelato la situazione che vedeva coinvolto il noto attore.

Paolo Conticini infatti si è sottoposto a un doppio tampone con esame completo che ha evidenziato dei valori alterati. L’attore ha temuto per la sua salute, ma anche perchè aveva timore di aver creato un nuovo rinvio del programma. Fortunatamente è arrivata la chiamata che lo ha informato di un falso allarme. L’uomo scoperta la verità è crollato in lacrime. “I valori erano alterati, sentivo che era finito tutto. Mi sentivo responsabile di tutto. Poi squilla il mio cellulare, mi sono fatto il segno della croce e ho risposto. E mi hanno detto tre volte ‘Va tutto bene’. Lì ho avuto un crollo e ho iniziato a piangere. Ho pianto, ho pianto, è bello piangere”. Tutto si è risolto alla grande e Milly Carlucci ha dichiarato: “Dopo il risultato negativo del tampone di Paolo, abbiamo capito che eravamo tutti in corsa per l’inizio di Ballando con le stelle”.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui