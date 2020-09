Barbara D’Urso è un’abilissima ed apprezzatissima conduttrice televisiva, eppure sapete che liceo ha frequentato quando era a Napoli?

Barbara D’Urso, lo sappiamo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Abilissima ed apprezzatissima conduttrice televisiva, la sessantatreenne campana decanta di un curriculum alle spalle ricco di esperienze televisive davvero incredibili. D’altra parte, il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa. Era davvero giovanissima quando la D’Urso, dopo aver lasciato la sua città d’origine, decide di trasferirsi a Milano per lavoro. Ecco. È proprio qui che, come ben sapete, inizia a muovere i primi passi sul piccolo schermo. Fino a diventare poi quella che ancora adesso è: la vera e propria regina di Canale 5. La domanda, però, adesso sorge spontanea: ancora prima di trasferirsi nel capoluogo lombardo ed, ovviamente, iniziare a lavorare in televisione, che liceo ha frequentato? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anzi, ci ha già pensato la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Cerchiamo di capirne insieme qualche cosa in più.

Che liceo ha frequentato Barbara D’Urso a Napoli?

Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, Barbara D’Urso è solita condividere ogni cosa con il suo numeroso pubblico social. Non soltanto, quindi, adora condividere incantevoli scatti fotografici, ma ama anche renderli partecipi del suo passato. Non è un caso, infatti, se il suo profilo Instagram pullula di fotografie dei suoi genitori e della sua famiglia, ma anche di lei quando era giovane. E che, tra l’altro, ci lasciano scoprire qualche ‘dettaglio’ fino ad ora nascosto della sua vita trascorsa a Napoli. Anche perché, lo sappiamo benissimo, seppure sia la regina della televisione, alla conduttrice campana piace davvero pochissimo parlare della sua vita privata. Eppure, diversi mesi fa, ha voluto letteralmente ‘stupirci’. Risalgono, infatti, a pochissimo tempo fa delle foto che l’attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso ha voluto condividere su Instagram. E che la ritraggono ai tempi del liceo. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: che indirizzo ha scelto per la sua formazione scolastica di secondo grado? Ecco, se ci fossimo posti questa domanda un po’ di tempo fa, molto probabilmente, non avremmo saputo trovare risposta. Adesso, invece si. E, pensate, a rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata.

Da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto sul suo canale social ufficiale (POTETE VEDERLO QUI), sembrerebbe proprio che Barbara D’Urso abbia frequentato il V Ginnasio a Napoli presso l’Istituto Antonio Genovesi, uno delle scuole più prestigiose ed apprezzate da tutti gli abitanti del capoluogo campano. Diteci la verità: voi lo sapevate o anche voi, come noi, lo avete appena scoperto?