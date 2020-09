Belen ‘in confidenza’ con il nuovo fidanzato: il gesto della showgirl

Belen Rodriguez ‘in confidenza’ con il suo nuovo fidanzato: ecco il gesto della showgirl pubblicato tra le stories di Instagram

La vita sentimentale di Belen è sempre stata molto movimentata. La showgirl argentina è divenuta famosa in Italia quando era fidanzata con Marco Borriello. In seguito, la Rodriguez è stata fidanzata con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. Nel aprile del 2012 ha conosciuto Stefano De Martino, allora ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi. Tra di loro fu colpo di fulmine. Il 9 aprile del 2013 nacque il primo ed unico figlio, Santiago, e il 20 settembre dello stesso anno si sposarono a Comignago. La loro relazione è durata fino al 2015, ritornando poi insieme nel 2019. Tra il 2015 e il 2019, la Rodriguez è stata fidanzata con Andrea Iannone. Di recente, la showgirl argentina ha annunciato la nuova separazione dal ballerino professionista e conduttore televisivo. Dopo la fine della storia d’amore con De Martino, la Rodriguez ha provato a ritrovare il sorriso con Gianmaria Antinolfi, ma il loro flirt è stato molto fugace. Adesso, invece, la showgirl argentina sembra aver ritrovato il sorriso accanto al nuovo fidanzato.

Belen Rodriguez in macchina con il nuovo fidanzato: il suo gesto

La showgirl argentina e conduttrice di Tu si que Vales ha finalmente ritrovato l’amore. La Rodriguez, già da qualche mese, figura accanto ad Antonino Spinalbese. La nuova fiamma della Rodriguez ha 25 anni e lavora come hairstylist in un salone a Milano. Antonino è moro ed ha un fisico statuario. Il ragazzo è anche abbastanza seguito sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di cinquemila seguaci. Tra questi vi è anche la Rodriguez, che proprio oggi ha pubblicato alcune stories con il suo nuovo compagno. La showgirl argentina era in macchina con lui, ha inquadrato prima Spinalbese e poi ha inquadrato i suoi piedi sul cruscotto. Quello della Rodriguez è sicuramente un gesto ‘di confidenza’ e ci fa capire che tra lei e il suo nuovo compagno c’è già una bella intesa. Sempre tra le stories di Instagram, la Rodriguez ha pubblicato un regalo ricevuto – molto probabilmente – da Antonino: una splendida rosa rossa.

Stefano De Martino dunque rappresenta solo il passato. La Rodriguez ha finalmente voltato pagina e, dopo la love story passeggera con Gianmaria Antinolfi, adesso sembra fare sul serio con il giovane hairstylist. Ovviamente auguriamo alla showgirl argentina di ritrovare il sorriso e soprattutto di concedere il suo cuore al suo nuovo compagno.