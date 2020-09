Domenica Live, rivelazione choc su Patrizia De Blanck: di cosa si tratta

Nel corso della puntata odierna di Domenica Live, un ospite ha fatto una rivelazione choc su Patrizia De Blanck: ecco di cosa si tratta

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La trasmissione è stata aperta con un’ampia finestra dedicata al Grande Fratello Vip. La conduttrice ha introdotto vari temi, tra i quali uno legato alla Contessa De Blanck, autentico personaggio del reality show. La conduttrice napoletana ha posto una domanda ai suoi ospiti e ai telespettatori: la Contessa è verace o volgare? La De Blanck, infatti, è divenuta ormai famosa per le sue uscite spesso ‘colorite’. Il suo atteggiamento, però, ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi la apprezza perchè, nonostante sia nobile, appare vicina al popolo; chi invece la attacca perchè troppo volgare.

Domenica Live, rivelazione choc su Patrizia De Blanck

La Contessa De Blanck è stata tra gli argomenti principali della puntata odierna di Domenica Live. In studio si è parlato molto di lei e dei suoi atteggiamenti all’interno della casa più spiata d’Italia. La De Blanck ha diviso sia l’opinione pubblica che gli ospiti del programma della D’Urso. In studio, però, ce n’era uno che si è schierato apertamente contro la Contessa, facendo anche una rivelazione abbastanza ‘choc (per usare un termine dursiano). Stiamo parlando di Andrea Ripa di Meana, che si è scagliato contro la Contessa, dichiarando: “Ho visto che quest’anno al Grande Fratello Vip hanno messo una grande lavatrice, evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga”. Dichiarazioni abbastanza forti, che sono state confermate anche da Serena Grandi: “Ho fatto con lei un reality per tre mesi. Diciamo che Patrizia non è incline a fare la doccia tutti i giorni. A Roma lo sanno tutti”.

Anche Karina Cascella, altra ospite del programma, si è schierata contro di lei: “Le persone schiette non hanno bisogno di essere così cafone, perché lei è proprio cafona. Manda un messaggio sbagliato a chi guarda il GFVip a casa con i figli, che si ritrova a far loro ascoltare una serie di parolacce senza che siano segnalate“.