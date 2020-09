Elisa Isoardi incanta a Ballando con le Stelle: spacco vertiginoso e super scollatura per la conduttrice, ecco il look da urlo che ha scelto per la prima puntata.

Ieri sera, sabato 19 settembre, è andata finalmente in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle. Un debutto attesissimo fin dalla passata stagione televisiva e più volte rimandato a causa della pandemia e poi, nelle ultime settimane, di alcuni casi di Coronavirus, che hanno costretto Milly Carlucci ad attendere più del previsto il suo ritorno in tv. Ritorno che, però, non ha deluso le aspettative, regalando risate, emozioni e grandi performances al pubblico. “Ancora non ci credo che siamo qui dopo tutto quello che è successo. Sono stati mesi difficili per tutti. Questa sera finalmente siamo su questa pista”, ha esordito la conduttrice a inizio puntata. Nessun eliminato per la prima puntata del talent dedicato al ballo, ma due coppie sono risultate le più votate e nella prossima puntata partiranno con un bonus di 10 punti. Stiamo parlando di Paolo Conticini e Veera Kinnunen e di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La Isoardi ha davvero incantato il pubblico con il tango che ha scelto per il debutto nello show, ma ha lasciato tutti senza fiato anche per il suo look da urlo, con spacco vertiginoso e una super scollatura. Siete pronti a vedere le immagini con noi?

Elisa Isoardi incanta il pubblico di Ballando con le Stelle: spacco vertiginoso e super scollatura, ecco il look da urlo

Elisa Isoardi è una bellissima donna e questo non è mai stato un mistero. Oltre a essere apprezzata per il suo lavoro di conduttrice, è anche molto seguita per la sua bellezza. Nella prima puntata di ‘Ballando con le Stelle’, si è esibita in un sensualissimo tango insieme al suo maestro Raimondo Todaro, con il quale sembra sia nato un rapporto molto speciale. Alla domanda dellla giuria sul presunto flirt di cui si è parlato nelle scorse settimane, i due hanno peferito glissare e non rispondere. In ogni caso, la loro intesa durante l’esibizione è stata evidente per tutti, tanto che la coppia è stata tra le più votate della serata. A incantare il pubblico, però, anche il look scelto dalla Isoardi, che indossava un abito nero lungo con uno spacco a dir poco vertiginoso e una scollatura particolarmente profonda, che l’ha resa ancora più sensuale durante l’esibizione.

La conduttrice ha avuto riscontri molto positivi anche dal pubblico, che sembra aver particolarmente apprezzato la sua bellezza. Siete d’accordo anche voi?