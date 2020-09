La splendida Emma Marrone, cantante e vera forza della natura, ha condiviso un messaggio importante con i suoi fan: “Non dimentico l’odore della paura” ha scritto. Vediamo insieme i dettagli.

Emma Marrone è una vera e propria forza della natura e lo ha dimostrato così tante volte che ormai abbiamo perso il conto. Cantante strepitosa, donna di grande cultura e intelligenza, dotata di un coraggio e di un’energia straordinaria. Dopo aver esordito ad Amici la sua carriera è stata costellata di successi, come la vittoria a Sanremo e i suoi concerti sempre sold-out. Il suo grande cuore l’ha dimostrato in molteplici occasioni. Così come la sua forza. Emma Marrone è sempre stata chiara, spontanea, onesta con se stessa e soprattutto con i milioni di fan che la seguono tramite i social e sul suo profilo Instagram. Di recente, è approdata ad X-Factor come uno dei giudici mandando il pubblico in visibilio. La cantante non ha mai nascosto di aver combattuto una battaglia contro una terribile malattia, trovando sempre il sostegno di chi le vuole bene. Emma Marrone oggi ha voluto condividere un messaggio importante, un ricordo che forse è doloroso, ma è anche la dimostrazione di come le cose si siano risolte per il meglio: “Non dimentico l’odore della paura” ha scritto.

Emma Marrone, il ricordo: “Non dimentico”

La magnifica Emma Marrone ha condiviso una storia con i suoi fan tramite il suo profilo Instagram dedicando un ricordo a quanto ha passato l’anno scorso. Il suo messaggio, forte e commovente come solo lei sa essere, è un inno alla forza e al coraggio. “Non dimentico” è il mantra che risuona. Emma Marrone spiega che non dimentica la paura, le gambe molli, le persone che le sono state accanto, la paura della sua famiglia. Momenti difficili, che però lei ha affrontato a testa alta e con l’anima da guerriera che possiede. Il proseguo del post ha un sapore diverso, positivo: “Sono viva e sono più sveglia di prima” ha scritto. Per Emma Marrone, oggi tutto ha un sapore nuovo, diverso, di rinascita. Questa è la dimostrazione di quanto duramente abbia combattuto e quanto possa essere orgogliosa di se stessa e della forza che ha sempre dimostrato. Emma Marrone ha superato il momento doloroso e difficile della sua vita ed è più carica che mai, pronta a regalarci immense emozioni.

Emma Marrone è energia pura e noi faremo sempre il tifo per lei!