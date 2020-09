GF Vip, la concorrente in lacrime spiazza tutti: “Non so se rimanere”, cosa è accaduto nella Casa più spiata della tv.

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato solo da pochi giorni, ma i colpi di scena nella casa sono stati già tantissimi! A partire dal ritiro, dopo sole 24 ore, di Flavia Vento, che ha deciso di abbandonare il gioco spontaneamente. Una decisione che ha fatto molto discutere, ma la showgirl non è l’unica ad aver avuto momenti di sconforto nella casa più spiata della tv. Qualche ora fa, un’altra concorrente ha mostrato segni di cedimento, arrivando ad ammettere di trovarsi in seria difficoltà a causa delle dinamiche di gioco. A tal punto da mettere in dubbio la sua permanenza nel reality. Scopriamo cosa sta accadendo.

Seguici anche nel nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, la concorrente in lacrime spiazza tutti: “Non so se rimanere”, i dubbi di Adua Del Vesco

Adua Del Vesco vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip? Probabilmente si è trattato soltanto di uno sfogo, ma, qualche ora fa, l’attrice ha ammesso di trovarsi in difficoltà per via delle dinamiche del gioco. In particolare, l’idea di dover nominare qualcuno e, automaticamente, mettersi contro qualcuno la fa stare male: “Non fa parte di me. Non è perché si potrebbe offendere qualcuno, ma sto male io. Mi fa male, sto male con me stessa.” La concorrente si confida con alcuni dei vip in casa, tra cui Matilde Brandi e Francesco Oppini, che non hanno perso tempo a tranquillizzare Adua: “Purtroppo è un gioco così, ma non si può offendere nessuno, è un gioco! Smetti di pensare queste cose”.

Un momento duro per Adua, che non è riuscita a trattenere le lacrime. La concorrente riuscirà a superare queste difficoltà o deciderà di non continuare la sua avventura nella Casa? Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà nella Casa più spiata della tv! E voi, state seguendo questa edizione del Grande Fratello Vip?