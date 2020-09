GF Vip, la concorrente esplode in piscina: “Non ce la faccio”, cosa è accaduto nella Casa più spiata della tv.

Un’edizione che è iniziata col botto, quella del Grande Fratello Vip 5. I concorrenti in Casa sono davvero tanti e non sono mancate le prime liti! Come non sono mancati i momenti di sconforto. Qualche ora fa, Adua Del Vesco ha manifestato i suoi dubbi sulla sua permanenza della casa, sfogandosi con alcuni dei vip con cui ha legato di più. Ma non è la sola ad aver avuto un ‘momento no’ oggi. Qualche ora fa, infatti, anche Myriam Catania si è lasciata andare ad un pianto liberatorio in piscina. Un sfogo che non è passato inosservato. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

GF Vip, la concorrente esplode in piscina: “Non ce la faccio”, lo sfogo in lacrime

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato solo da qualche giorno, ma c’è chi inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Nel pomeriggio, Myriam Catania è scoppiata a piangere in piscina. La concorrente non si aspettava che questa esperienza fosse così dura, a causa della mancanza della sua famiglia: “Non ce la faccio”, esclama in piscina, non trattenendo le lacrime. “Difficile, pensavo fosse più facile…Non so perché è così difficile”, continua a ripetere l’attrice mentre fa il bagno. La concorrente ammette che, nella casa, tutto è amplificato e mostra tutta la sua sofferenza a causa della mancanza della propria famiglia.

Sarà uno sfogo momentaneo o il malessere di Myriam non le permetterà di viversi serenamente questa avventura? Staremo a vedere! Non ci resta che attendere le prossime news direttamente dalla Casa più spiata della tv. E voi, state seguendo questa scoppiettante edizione? I colpi di scena sono stati già tantissimi!