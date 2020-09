GF Vip, dopo l’uscita improvvisa di Flavia Vento, anche un altro concorrente del reality vuole abbandonare la casa? Colpo di scena.

È da pochissimo iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip, eppure, lo sapete benissimo, è già accaduto davvero di tutto. Non sono affatto mancati momenti di puro e sano divertimento, di lacrime e di litigi, ma anche attimi di ‘cedimento’. Lo abbiamo raccontato, ad esempio, nel caso di Flavia Vento. A distanza di pochissime ore dal suo ingresso, la showgirl ha abbandonato la casa per la mancanza dei suoi cani. Ma non solo. A quanto pare, sembrerebbe che, questa notte, anche un altro concorrente abbia espresso la sua volontà di stare valutando seriamente di abbandonare la casa di Cinecittà. Ovviamente, ci teniamo a specificarlo, non è assolutamente successo nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto traspare dalle sue parole, sembrerebbe che la gieffina in questione, perché si tratta di una ragazza, starebbe decidendo se rimanere o meno a causa dei meccanismi del gioco.

Anche un altro concorrente del GF Vip vuole abbandonare la casa? Cosa sta accadendo

Sembrerebbe che anche un altro concorrente stia valutando seriamente l’idea di voler abbandonare la casa del GF Vip. A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, in cucina insieme ad alcuni suoi compagni, non ha potuto fare a meno di manifestare il suo malessere per i meccanismi del gioco. Stiamo parlando di Adua Del Vesco. Ebbene si. Da quanto traspare da questo filmato condiviso sul sito ufficiale del programma, è stata proprio la giovanissima attrice a rivelare, in lacrime, di stare pensando di lasciare la casa. ‘Mi trovo in difficoltà e sto pensando seriamente se rimanere’, ha dichiarato l’ex compagna di Gabriel Garko a Francesco Oppini e Matilde Brandi. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Sappiamo benissimo che l’attrice non ha alle spalle una storia pregressa davvero drammatica. Eppure, sembrerebbe che il suo passato non c’entri niente con questa sua volontà di voler lasciare la casa. Piuttosto, c’entrerebbero i meccanismi del gioco.

‘Io so che questo gioco mi porterà contro qualcuno e questa cosa mi fa male’, ha rivelato Adua Del Vesco ai suoi compagni di viaggio. Come andrà a finire? Staremo a vedere!