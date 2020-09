GF Vip, la frase choc di Fausto Leali non passa assolutamente inosservata: il web chiede immediatamente la squalifica.

Dopo lo spiacevole episodio di meno di una settimana fa, sembrerebbe proprio che Fausto Leali ci sia nuovamente ricascato. Proprio pochissimi giorni fa, infatti, vi abbiamo parlato di alcune frasi del famoso cantante su Benito Mussolini che non sono assolutamente passate inosservate. Tanto da scatenare sul web, in un vero e proprio batter baleno, infatti, una polemica davvero inaudita. Che anche Alfonso Signorini, nel corso della seconda puntata di Venerdì 18 Settembre del GF Vip, non ha potuto fare a meno di citare. A distanza di pochissimi giorni dall’accaduto, il buon Leali si è lasciato andare nuovamente a delle esternazioni che, ancora una volta, non sono affatto sfuggite e piaciute alle orecchie attente dei telespettatori del programma. Tanto da volerne chiedere su Twitter la squalifica immediata. È proprio sul famoso social network, infatti, che sono apparsi numerosi messaggi dei suoi utenti che non soltanto raccontano esattamente cosa è successo nel minimo dettaglio, ma esprimono chiaramente il loro dissenso. Insomma, una vera e propria frase choc. Ecco cos’è successo esattamente.

GF Vip, la frase choc di Fausto Leali che non sfugge: il web chiede la squalifica

Mancano pochissime ore alla terza puntata del Grande Fratello Vip, eppure sembrerebbe che, anche questo appuntamento, si dimostrerà davvero incredibile ed imperdibile. Anche perché, proprio poco fa, è accaduto un episodio di cui, senza alcun dubbio, non si può fare a meno di parlarne nel corso della diretta di Lunedì 21 Settembre. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, durante un momento ricreativo tra tutti i ragazzi, Fausto Leali si sia lasciato andare ad una vera e propria frase choc. ‘Nero è un colore, n***o è una razza’, ha detto il famoso cantante, spiazzando, com’è giusto che sia, tutti i presenti. Ed, in primis, Enock, il fratello di Mario Balotelli. È proprio lui che, sentendo queste parole, non ha potuto fare a meno di reagire. Ed, ovviamente, prendere parola. ‘Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa’, ha detto la giovane promessa del calcio. Ma non è affatto finita qui. Perché, subito dopo, ha continuato: ‘La gente pensa che è normale dirlo, non è normale dirlo’. Insomma, delle dichiarazioni che, da come si può chiaramente vedere, hanno toccato nel profondo il giovane Enock. E non soltanto lui. Appena ascoltate le parole del cantante, i telespettatori del reality si sono riversati su Twitter ed hanno chiesto immediatamente la sua squalifica.

Sappiamo benissimo che il GF Vip ha un eco sui social davvero incredibile. È proprio per questo motivo che il suo pubblico non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio dissenso per questo episodio. Voi, invece, cosa ne pensate?

