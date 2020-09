Il GF Vip è ormai ufficialmente iniziato e uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa più spiata d’Italia è Guenda Goria, che è scoppiata in lacrime per una triste confessione riguardo alla sua vita: “Avrei bisogno di cose che lui non riesce a darmi”.

La bellissima Guenda Goria è uno degli ultimi concorrenti che ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip e, dopo essersi ambientata e aver conosciuto gli altri inquilini, si è sfogata con loro scoppiando in lacrime: ecco la triste confessione. Attrice e pianista, Guenda Goria è entrata al Grande Fratello Vip insieme alla mamma, la famosissima Maria Teresa Ruta. Nata dalla relazione tra questa e il giornalista Amedeo Goria, l’attrice di origine romana è dotata di una cultura impressionante, parla quattro lingue ed è un’eccellente pianista grazie all’orecchio assoluto di cui è dotata. Laureata in filosofia, Guenda Goria ha studiato anche danza. La concorrente del GF Vip ha spesso parlato della sua difficile infanzia, a causa dei genitori spesso assenti per motivi lavorativi. Proprio nella casa del GF Vip, la bella pianista e attrice è riuscita a sfogarsi e, in lacrime, ha rivelato una triste verità. Scopriamo i dettagli.

Guenda Goria in lacrime: ecco cos’ha raccontato

Dopo aver fatto uno spumeggiante ingresso nella casa del GF Vip insieme alla madre, la conduttrice Maria Teresa Ruta con cui, adesso, ha uno splendido rapporto, Guenda Goria ha avuto modo di conoscere gli altri inquilini. Parlando con Pierpaolo Petrelli e Enock, la giovane è riuscita ad aprirsi e confessare, in lacrime, alcuni dettagli del suo rapporto con il padre. “Mi chiedo sempre se sbaglio”, ha detto, spiegando di sentirsi spesso invadente nei confronti dell’uomo Amedeo Goria. La pianista ha poi continuato, affermando che, spesso, vorrebbe far capire al padre il suo ruolo di genitore perché lei, da figlia, avrebbe bisogno di cose che lui non riesce a darle. Guenda Goria ha aggiunto che è bello che il papà si comporti da amico, ma che da figlia sente di avere delle lacune e delle fragilità che lui potrebbe colmare. Una confessione molto toccante, quella della nuova concorrente del GF Vip che subito ha trovato il sostegno e l’affetto degli altri inquilini che l’hanno rassicurata dandole coraggio. Ricordiamo che i genitori di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, dopo essersi sposati nel 1987, hanno divorziato nel 2004 e, di recente, sono finalmente tornati in buoni rapporti.

La dolcezza di Guenda Goria ha conquistato tutti noi e continueremo a sostenerla in questa splendida avventura!