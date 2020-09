‘Live non è la D’Urso’, Alba Parietti cambia nuovamente look: è successo prima della puntata, scopriamo insieme il suo nuovo aspetto, le foto

Quest’anno abbiamo avuto modo di vedere una Alba Parietti totalmente inedita, che ha confessato tutti i propri timori e le proprie debolezze. A partire dalla sua positività al coronavirus, fino al mostrarsi totalmente al naturale senza extension. La soubrette e conduttrice è tra i volti iconici della televisione italiana, sempre bellissima, nonostante l’età che avanza. Oggi l’abbiamo vista alle prese con un battibecco molto forte con l’ex marito e il padre di suo figlio Oppini. L’uomo l’ha accusata di non essere stata mai una buona madre per il figlio, lei ha risposto per le rime e ha respinto tutte le accuse spiegando di aver fatto il meglio e aver dato il meglio di sé. La donna di non essere stata una donna perfetta, ma di aver certamente dato il meglio di se, ma stasera ha deciso di partecipare a ‘Live non la D’Urso’, per parlare di una serie di problematiche legate alla figura della donna.

‘Live non è la D’Urso’, Alba Parietti cambia look: è successo prima della puntata

Poco prima della puntata la Parietti ha però deciso di sfoggiare un nuovo look decisamente bello. E che le dona, e non poco. La donna che abbiamo sempre visto con i capelli lunghi e voluminosi, adesso appare sempre più spesso con i capelli corti e molto più sottili. Adesso però ha voluto sfoggiare un colore decisamente diverso da quello a cui ci aveva abituato negli scorsi mesi.

La donna ha infatti optato per un biondo scuro che le dona molta luce e regala al suo incarnato quel qualcosa in più che le mancava. Inutile dirvi che il web ha apprezzato moltissimo il suo nuovo aspetto decisamente glamour e sexy.

La risposta a Oppini

In merito alle accuse mosse da Oppini nei suoi confronti, la donna risponde così: “Io non credo di dovere spiegazioni a nessuno, ma oggi mi trovo a commentare mio malgrado, l’ennesimo sputtanamento immotivato da parte di Franco Oppini alla mia persona.

Io credo che nel bene e nel male di essere stata una buona madre e aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco e spesso da sola”. Insomma pare che la lite tra i due non si placherà tanto presto…