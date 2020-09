Live Non è la D’Urso, scoppia una dura lite in diretta: “Basso livello!”, caos in studio; ecco cosa è successo durante la puntata.

Questa sera, 20 settembre 2020, è in onda una nuova ricchissima puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show della domenica sera condotto da Barbara D’Urso. Un talk che, anche stasera, ha affrontato tantissimi temi, dalla cronaca al gossip. E, nel corso della puntata, si è parlato anche di aspetto fisico e body shaming. È proprio durante questa parentesi che, all’improvviso, è scoppiata una lite davvero accesa nello studio Mediaset. Protagoniste del battibecco, Alba Parietti e Caterina Collovati, che se ne sono dette di tutti i colori! Ecco cosa è successo nel dettaglio nella trasmissione di Barbara D’Urso.

Live Non è la D’Urso, scoppia una dura lite in diretta: “Basso livello!”, Alba Parietti contro Caterina Collovati

Una lite davvero forte, quella nata questa sera, durante Live Non è la D’Urso. A scontrarsi sono state Alba Parietti e Caterina Collovati, in disaccordo riguardo una foto in costume pubblicata dalla cantante Arisa qualche settimana fa. Una parola tira l’altra, e in pochi minuti è nata una vera e propria discussione. “Sei più volgare tu Caterina, con quello che stai dicendo, che lei con quella foto”, esclama Alba. Ma la Collovati non ci sta e nomina le foto che la Parietti pubblica sui social: “Penso che arrivati a un certe età sarebbe opportuno lasciare il cellulare in salotto e portare un libro in bagno”. La lite si fa sempre più accesa, un botta e risposta senza fine, durante il quale le due opinioniste si scambiano frecciatine anche sul reciproco lavoro. “Tu sei famosa per la tua arroganza”, esclama la Collovati, ma Alba non esita a replicare: “Tu invece sei simpaticissima al pubblico, è notorio!”. La discussione prosegue per un bel po’ di minuti, dove volano davvero parole forti: “Basso livello…Discutere con te non mi fa onore, quindi la chiudo qua!”, dichiara Alba. Ma quando Cristina sta per rispondere, Barbara D’Urso è costretta ad intervenire, per placare gli animi e continuare con il talk.

Insomma, gli animi si sono scaldati davvero nello studio di Live Non è la D’Urso! E voi, state seguendo la diretta della trasmissione di Barbara D’Urso?