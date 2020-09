Alcune ore fa, sul suo canale social ufficiale, Serena Enardu è stata la protagonista di un durissimo sfogo sui social: l’ex tronista ha perso le staffe.

Proprio pochissime ore fa, attraverso alcune Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Serena Enardu si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro chi l’ha accusata di aver dedicato un dolce pensiero a Pago durante la sua esibizione a Tale e Quale Show. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire cos’è successo. Nel corso della prima puntata del famoso programma di Carlo Conti su Rai Uno, il cantautore si è esibito imitando Francesco Gabbani. Una performance davvero pazzesca, che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione di tutti. In primis, quella della sua ex fidanzata. Che, attraverso il suo canale social ufficiale, gli ha dedicato un’Instagram Stories. A quanto pare, però, sembrerebbe che questo gesto non sia stato visto di buon occhio da un followers dell’ex tronista. Tanto da accusarla di averlo fatto soltanto per visibilità. Insomma, parole davvero incredibili, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, hanno suscitato l’immediata reazione della Enardu. Ecco le sue parole.

Serena Enardu, il durissimo sfogo su Instagram: cos’è successo

È stata accusata di voler avere visibilità, Serena Enardu dopo aver dedicato un’Instagram Stories alla performance di Pago a Tale e Quale Show. Ed è proprio per questo motivo che la sua reazione non si è affatto fatta attendere. Attraverso dei brevissimi video, infatti, l’ex tronista si è lasciata andare ad un vero e proprio durissimo sfogo. ‘Io vorrei spiegare alla gente che quando si ha visibilità, non è che ti arrivano i lingotti d’oro a casa’, ha iniziato a dire l’ex concorrente di Temptation Island. ‘Voi pensate che adesso che Pago è a Tale e Quale io lo richiamo per visibilità. Ma cosa c***o avete nella testa? I carciofi?’, ha continuato a dire Serena visibilmente arrabbiata.

‘Vorrei che viveste un giorno con me per capire che la nostra vita è uguale a quella di tutti gli altri’, ha concluso Serena Enardu dopo aver rivelato, come, d’altra parte, aveva già fatto in passato, di avere già sentito il suo ex compagno in passate occasioni.

