Temptation Island, anticipazione shock: “Stasera dormo con lui”, il video non passa inosservato.

Una nuova edizione di Temptation Island è iniziata da qualche giorno, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi! A partire dal primo falà di confronto, tra Sofia ed Amedeo, che è arrivato proprio nel corso della prima puntata. Una prima puntata ricca di momenti memorabili, ma, a quanto pare, la seconda non sarà da meno. Anzi, stando alle anticipazioni trapelate nelle ultime ore, ne vedremo delle belle. In particolare, un video pubblicato sulle pagine social del reality di Canale 5 non è passato inosservato. Un video che riguarda una delle fidanzate...sempre più vicina ad uno dei tentatori. Le immagini mostrate al suo fidanzato sono davvero inaspettate. Scopriamo cosa accadrà!

Temptation Island, anticipazione shock: “Stasera dormo con lui”, Nadia sempre più vicina al single Stefano

La seconda puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di emozioni! E non del tutto positive per alcuni dei protagonisti. In particolare, come mostra il video spoiler pubblicato sui social della trasmissione, Antonio vedrà qualcosa che non gli farà affatto piacere. O meglio, sentirà delle parole che proprio non si aspettava. Date un’occhiata al video:

“Stasera dormo con lui!“, esclama Nadia, riferendosi al single Stefano, con cui già nel corso della prima puntata ha dimostrato di essere in sintonia. Anche nelle immagini che abbiamo condiviso, i due sembrano essere sempre più vicini: addirittura, Stefano chiama Nadia con l’appellativo ‘amò’. La confidenza tra i due sembra crescere sempre di più e, inevitabilmente, Antonio non potrà restare indifferente.

