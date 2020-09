Uomini e Donne, gravissimo lutto per l’ex corteggiatore del dating show di Canale 5: è morta sua nonna, l’ultimo saluto da brividi sui social.

La sua partecipazione a Uomini e Donne risale a poco più di un anno fa. Giunto nello studio del dating show di Canale 5 per trovare l’anima gemella, l’ex corteggiatore si è facilmente fatto notare ed apprezzare dalla tronista. Che, in un vero e proprio batter baleno, ne è stata completamente conquistata ed attratta. Il loro percorso è durato pochissimo, ma è stato davvero intenso. Ed è stato proprio per questo motivo che, ancora prima dello scadere del suo percorso, la giovane aveva deciso di sceglierlo. Da quel momento, i due hanno vissuto una splendida storia d’amore, durata fino a qualche mese fa. Ma non solo. Perché, come spesso e volentieri capita, entrambi hanno cavalcato l’onda del successo. Soprattutto il giovanissimo romano, che, sul suo canale social ufficiale, decanta di un seguito davvero clamoroso. È proprio qui, infatti, che, pochissime ore fa, l’ex corteggiatore ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori di un gravissimo lutto di cui è stato protagonista nelle scorse ore. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Gravissimo lutto per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne: cos’è successo

Sul suo canale social ufficiale, Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato della tronista Giulia Quattrociocche, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori la notizia del gravissimo lutto da cui è stato colpito. Sappiamo benissimo che con i suoi ammiratori social il giovanissimo romano condivide ogni cosa. Ed è proprio per questo motivo che una notizia del genere non poteva affatto tenersela per sé. Proprio pochissime ore fa, infatti, l’ex corteggiatore ha annunciato la morte di sua nonna. E, con una serie di tenerissimo scatti che lo ritraggono in sua compagnia, il giovanissimo Daniele ha voluto riservarle un ultimo saluto davvero da brividi.

Un dolore davvero immenso, da come si può chiaramente leggere dal post riproposto in alto, quello provato da Daniele Schiavon per la scomparsa di sua nonna. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che l’ex corteggiatore aveva proprio uno splendido rapporto con lei. Tanto da essere considerato come ‘il suo nipote preferito’. Ed è proprio per questo motivo che lo stato d’animo del giovane romana, attualmente, è davvero sottoterra. ‘Non doveva andare a finire, non te lo meritavi’, ha iniziato a dire il giovane Schiavon prima ancora di passare in rassegna tutti i ricordi di sua nonna che si porterà per sempre nel cuore. Ovviamente, il post in questione è stato letteralmente bombardato dall’affetto dei suoi cari sostenitori. Che, appena appresa la notizia, non hanno potuto fare a meno di esprimere il loro affetto. E al loro, si aggiunge anche il nostro!

