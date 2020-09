Temptation Island, lo spoiler è sconvolgente: Alberto parla con una tentatrice, le sue parole ‘fanno male’ a Speranza. Ecco il video di anticipazione.

E’ iniziata da pochi giorni una nuova edizione di Temptation Island e sono già tantissimi i colpi di scena. Nel corso della prima puntata è arrivato il primo falò di confronto: Amedeo e Sofia sono usciti insieme dal programma nonostante la scoperta del tradimento da parte di lui. E’ stata una puntata ricca di momenti memorabili ma, secondo i primi spoiler, la seconda non sarà da meno. Cosa aspettarsi? Il canale Instagram del programma ha pubblicato un video che anticipa qualcosina: quello che vedremo mercoledì 23 settembre in prima serata su Canale 5 lascerà tutti a bocca aperta! Guardate un po’ qui!

Temptation Island, spoiler shock: Alberto ‘esagera’ con una tentatrice

Cosa aspettarsi dalla seconda puntata di Temptation Island? I colpi di scena sono assicurati! La pagina Instagram del programma ha pubblicato poche ore fa uno spoiler che riguarda una delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel villaggio delle tentazioni. Parliamo di Speranza ed Alberto. Sono originari di Napoli e sono fidanzati da 16 anni. Hanno deciso di partecipare al reality per la mancanza di fiducia di Speranza nei confronti del suo compagno. Non sembra andare a gonfie vele l’avventura nel villaggio delle tentazioni: nel video spoiler pubblicato da Temptation Island si vede Alberto parlare della sua fidanzata. “Io attualmente sto con una ragazza con il tipico carattere femminile che a me non piace. Proprio l’anti-donna per me” sono le parole che dice il napoletano ad una tentatrice. Guardate qui:

“SPOILER: Come reagirà Speranza dopo le parole del suo fidanzato? Chiederà il falò di confronto? Non perdetevi la seconda puntata in onda mercoledì in prima serata su Canale 5” è la didascalia al post. Proprio come Speranza nel secondo in cui la mostrano nel video spoiler, anche i fan del programma sono piuttosto sotto choc: “Ma dopo tanti anni un minimo di rispetto no?” chiede un utente. Attendiamo con l’ansia mercoledì!