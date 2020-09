In una sua recente intervista per Verissimo, Alfonso Signorini ha raccontato i due episodi che lo hanno cambiato: la drammatica scoperta e il grave lutto.

Seppure adesso Alfonso Signorini, attuale conduttore per la seconda volta consecutiva del Grande Fratelli Vip, conduca una vita felice, ricca di successi e, soprattutto, appagata, il suo passato, purtroppo, è stato letteralmente segnato da alcuni tragici episodi. In primis, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la drammatica scoperta della malattia. Era alla conduzione di una puntata di ‘Kalispera’, programma andato in onda in seconda serata su Canale 5 per diversi anni, quando il direttore del settimanale ‘Chi’ si rende conto di sentirsi male e, dopo la diretta, decide di recarsi al Pronto Soccorso del San Raffaele di Milano. È proprio in questa occasione che, dopo tutti gli accertamenti, scopre di avere la leucemia mieloide. E che, da lì a poco, avrebbe dovuto iniziare una lunga fase di cure per abbattere le malattia. Un episodio davvero sconvolgente, da come si può chiaramente immaginare. E che, purtroppo, non è stato l’unico e solo capitato nella sua vita. Come raccontato dal diretto interessato in una sua recente intervista per ‘Verissimo’, il buon Signorini è stato il protagonista anche di un gravissimo lutto. Ecco le sue esatte parole.

Alfonso Signorini, il gravissimo lutto: il racconto da brividi

Nel corso di una sua recentissima intervista per ‘Verissimo’, in particolare, quella risalente ad inizio Febbraio scorso, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno della sua vita pregressa. Concentrandosi, principalmente, su un grave lutto di cui è stato protagonista alcuni anni fa. Facciamo riferimento, infatti, alla morte di sua mamma. Con la donna, come raccontato dal diretto interessato, il direttore del settimanale ‘Chi’ aveva uno splendido rapporto e non le faceva mai mancare dolci ed affettuose dimostrazioni d’amore. È proprio per questo motivo che la sua dipartita, com’è giusto che sia, lo ha letteralmente segnato. Non sappiamo esattamente cosa avesse, la cara donna. Anche perché il buon Signorini non è affatto sceso nei minimi dettagli. Piuttosto, si è limitato soltanto a dire che, nell’ultimo periodo della sua vita, si erano invertiti un po’ i ruoli. ‘Io ero mamma e lei era figlia’, ha detto Alfonso nel ricordare a Silvia Toffanin un tenero episodio tra lui e sua madre. Ma non solo. Visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi, infine, l’attuale conduttore del GF Vip ha anche raccontato del giorno in cui, purtroppo, sua mamma è morta.

‘Il giorno che se n’è andata io ero in ufficio in riunione. Ero andata a trovarla a mezzogiorno, eppure mi sono detto che dovevo andarla a trovare di nuovo. Sono scappato da lei ed ho fatto in tempo a salutarla’, ha raccontato Alfonso Signorini.