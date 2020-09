Uno degli ex vincitori più amati e seguiti di Amici ha messo in allarme in fan quando ha spiegato di doversi recare in ospedale per una situazione delicata: ecco le sue condizioni di salute.

Uno degli ex vincitori dell’amatissimo programma Amici in ospedale per una questione delicata: ecco le sue condizioni di salute. Amici, talent show condotto dalla magnifica Maria De Filippi, è uno dei programmi più apprezzati d’Italia, che ha sfornato grandi talenti della musica e del ballo. Un ex vincitore seguitissimo dal pubblico è di certo Marco Carta, giovane talento canoro che ha ottenuto un immenso successo toccando l’apice con la vittoria a Sanremo nel 2009 con il brano “La forza mia”. Marco Carta è un giovane spontaneo e sensibile, che ama comunicare e tenere aggiornati i fan tramite i social, proprio come accaduto qualche giorno fa in merito ad una questione delicata che lo ha costretto a recarsi in ospedale. Scopriamo cosa è successo.

Amici, Marco Carta in ospedale: ecco le sue condizioni

L’ex vincitore di Amici, Marco Carta, ha condiviso un breve video sul suo profilo Instagram in cui avvisava i fan di essere in procinto di recarsi in ospedale per una visita importante e chiedeva il loro supporto. Sebbene non sia stato rivelato che tipo di visita delicata il giovane dovesse affrontare, ha subito voluto tranquillizzare i suoi follower appena uscito dall’ospedale, rassicurandoli con un ulteriore messaggio in cui spiegava che tutto era andato per il meglio. Non molti sono a conoscenza del fatto che Marco Carta, qualche tempo fa, si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere una cisti dalla testa e anche in quell’occasione non si era dimenticato di rasserenare i fan riguardo all’esito dell’operazione. Ovviamente, il pubblico si è allarmato a causa della nuova visita ospedaliera, ma per fortuna pare che ogni cosa si sia risolta per il meglio.

Ovviamente tutti i fan di Marco Carta hanno dato il loro sostegno al giovane cantante e hanno tirato un sospiro di sollievo quando ha rivelato che era andato tutto bene.