Andrea Delogu, shorts cortissimi e stivali: così non l’avete mai vista; gli scatti pubblicati su Instagram incantano i followers.

A La vita in diretta Estate siamo stati abituati a vederla con look sobri ed eleganti. Ma, stavolta, Andrea Delogu ha letteralmente lasciato i fan senza fiato. ‘Colpa’ del suo outfit decisamente notevole, sfoggiato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. Shorts di jeans cortissimi, stivali stile country, e maglia super corta. Una versione della Delogu decisamente inedita! Ma non è tutto: la bellissima conduttrice ha rivoluzionato anche la sua chioma, che è diventata rosa! Curiosi di vedere come si è mostrata e soprattutto cosa si nasconde dietro questo particolare look? Vi sveliamo tutto!

Andrea Delogu, shorts cortissimi e stivali: lo scatto su Instagram non passa inosservato

“Pillole di backstage di “Divorzio a Las Vegas”. Proprio così! La bellissima Andrea Delogu sfoggia un look di scena, direttamente dal backstage del suo nuovo film, che uscirà al cinema dal prossimo 8 ottobre. Un look che difficilmente poteva passare inosservato: oltre ai capelli rosa, la Delogu indossa shorts cortissimi, stivali alti e maglia che lascia scoperto l’ombelico. Un outfit davvero particolare, ben diverso da quelli con cui siamo stati abituati a vederla negli studi di La Vita in diretta Estate. Date un’occhiata al post, apparso su Instagram qualche giorno fa:

Eh si, ve lo avevamo detto! Una versione della Delogu decisamente inedita, quella mostrata sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il post, in pochissimo tempo, è stato letteralmente invaso dai commenti e i likes dei followers!

Il film con la Delogu uscirà al cinema dall’8 ottobre, nel frattempo cosa aspettate a seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale? È ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!