Finalmente torna in rai la meravigliosa Antonella Clerici, volto amatissimo della televisione che si era allontanata dal canale: clamorosa rivelazione su quello che è accaduto.

La splendida Antonella Clerici è un volto storico della televisione italiana e finalmente torna in rai con un nuovo programma. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato in una clamorosa rivelazione cosa è accaduto e i motivi del suo allontanamento dal piccolo schermo. Scopriamo i dettagli. Antonella Clerici è stata la conduttrice storica de “La prova del cuoco” programma incentrato sulla cucina in cui due sfidanti preparavano piatti deliziosi in un clima amichevole e divertente. Quando è stata sostituita da Elisa Isoardi il pubblico è rimasto sicuramente spiazzato, poiché affezionatissimo alla conduttrice. Nella sua intervista Antonella Clerici spiega che i primi tempi dopo l’allontanamento sono stati difficili ma lei li ha sfruttati per scoprire un nuovo mondo, quello della natura, dopo essersi trasferita sulle montagne di Arquata Scrivia. Sul passato, Anontella Clerici è abbastanza dura con se stessa: “Non ero più quella di prima”, ha dichiarato al Corriere della Sera. La conduttrice ha spiegato di aver represso il suo carattere giocoso e indomito e di aver ascoltato ciò che gli altri le chiedevano. Si è paragonata ad un cavallo selvaggio che è stata domato, cosa che, secondo lei, ha contribuito al fatto che alcuni programmi non andassero come sperato.

Antonella Clerici torna alla rai: ecco il nuovo programma

Antonella Clerici torna in rai con un programma d’eccezione intitolato “È sempre mezzogiorno”. La conduttrice ha descritto l’ambientazione come fiabesca, con al centro una cucina che somiglia molto alla sua. Accoglierà gli ospiti proprio in cucina, il salotto ideale secondo lei. Il programma mira a diffondere gentilezza, solidarietà e, come ha specificato al Corriere della Sera, la parola d’ordine sarà “solarità”. Ovviamente, il tema principale sarà la buona cucina, su questo non potevano esserci dubbi. A quanto pare, Antonella Clerici ha imposto la condizione di un contratto della durata di un anno per il suo nuovo accordo con la Rai. Ad oggi la conduttrice si è detta molto emozionata per questa nuova avventura e tutti i fan che seguono il suo profilo Instagram l’hanno sommersa di messaggi di incoraggiamento, assicurandole che il loro amore nei suoi confronti non è mai cambiato, cosa che invece temeva.

Il nuovo programma di Antonella Clerici inizierà il 28 Settembre e ovviamente tutti le facciamo un grandissimo in bocca al lupo!