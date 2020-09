Asia Argento, avete mai visto sua figlia Anna Lou, nata dall’amore con l’ex Morga? La sua prima apparizione in tv da Barbara D’Urso a ‘Live non è la D’Urso’

Lo sappiamo molto bene, i rapporti tra Asia Argento ed il suo ex compagno Morgan Castoldi non è certamente dei migliori. Anzi, spesso e volentieri i due si sono trovati a farsi la guerra non solo sui social, ma anche nelle aule di tribunale, uno dei motivi principali, è certamente la figlia che condividono, Anna Lou. I due si sono spesso e volentieri scontrati proprio in merito alla figlia. E stasera la donna è voluta tornare alla corte di Barbara D’Urso per presentare per la prima volta in diretta tv sua figlia Anna Lou, che da poco ha compiuto 19 anni, e oltre ad essere una figlia d’arte, sta dimostrando di avere molto carattere. Eclettica, esuberante e spesso sopra le righe, proprio come i genitori, la giovanissima Anna Lou però dimostra di avere una grandissima intelligenza e un grande umiltà. Il tutto contornato da un viso gentile e un modo di fare quasi imbarazzato.

Anna Lou Castoldi è nata il 20 giugno del 2001 sotto il segno dei gemelli, proprio come nonna Daria, mamma si Asia. Anna Lou è nata dall’amore tra Asia Argento e Morgan, poco prima che la relazione tra i due naufragasse. Pare che abbia ereditato l’aria intrigante e anticonvenzionale di entrambi i genitori. Come se non bastassi, c’è anche un pizzico di amore per il gotico che proviene direttamente da nonno Dario Argento, grandissimo regista… Anna Lou è una grandissima amante della musica a tutto tondo, ama suonare come papà Morgan, viaggiare e scrivere, insomma, pare che la mela non sia caduta troppo lontana dall’albero. Coltiva anche la passione per la Boxe, come mamma Asia, che pratica con discreto successo! Su Instagram domina come una star, e il suo profilo è sempre più affollato di followers e, inevitabilmente, di curiosi! In molti certamente non la seguono per essere una figlia d’arte, ma per i contenuti interessanti che propone.

La sua carriera inizia a 12 anni recitando come attrice protagonista in Incompresa, film della madre approdato al Festival di Cannes. Nel 2020, entra a far parte del cast della terza stagione di Baby, la serie tv di Netflix. Anna Lou ha anche due fratelli, Nicola Giovanni Civetta, nato dalla relazione tra Asia Argento e Nicola Civetta, e Lara Castoldi, figlia di Morgan e della compagna Jessica Mazzoli. Con loro pare che abbia un rapporto molto speciale, fatto di un amore immenso e incondizionato. Ma il legame certamente più forte, è quello tra Asia e sua figlia Anna Lou. La madre le avrebbe vietato di tatuarsi sino ai 18 anni, ma le ha concesso un piercing al naso che Anna Lou sfoggia in favore di flash.

Sappiamo che ha un fidanzato, di cui però non si conosce l’identità. I due hanno passato il lockdown insieme, nella casa di Roma in cui vive insieme a sua mamma.