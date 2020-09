Asia Argento compie 45 anni: dedica inaspettata sui social proprio da lui

Oggi 20 Settembre Asia Argento compie gli anni, tanti sono gli auguri ricevuti in questo giorno, ma sui social proprio lui le fa una dedica inaspettata..

Asia Argento è una cantante italiana ed un personaggio televisivo molto noto agli occhi del pubblico e nel mondo dello spettacolo. Un personaggio controverso che ha catturato l’attenzione delle telecamere sia per il suo successo sia per i rumors e gli scandali di cui l’abbiamo vista protagonista. E’ stata definita una “bad girl” per i look stravaganti che ha sfoggiato nel corso di questi anni e per alcune delle vicende che l’hanno portato spesso sotto i riflettori. Oggi Asia compie 45 anni e tra i tanti auguri ricevuti in questo giorno, arriva una dedica inaspettata proprio da lui..Scopriamo di chi si tratta.

Asia Argento: la dedica inaspettata che arriva sui social

Asia Argento è mamma di Anna Lou, nata nel 2001. Oggi la giovane ha 19 anni e proprio questa sera ha fatto la sua prima apparizione in Tv a Live-Non è la D’Urso. Anna Lou è figlia di Asia e del cantante dei Bluvertigo, Morgan. Tra i due nel corso di questi anni ci sono stati diversi riavvicinamenti, tuttavia mai nulla è valso a renderli una coppia stabile e duratura. Insomma non scorre buon sangue tra i due cantanti; infatti sono stati anche diverse le apparizioni in tv in cui entrambi tendevano ad accusare l’altro. Anche stasera a Live non è la D’Urso, Asia ospite di Barbara D’Urso dice la sua. E’ proprio in queste ore che spulciando tra i profili social, incappiamo nel profilo Instagram di Morgan e notiamo nella didascalia dell’ultimo post pubblicato che c’è una dedica per Asia Argento.

Infatti il cantante ha inizialmente commentato lo scatto facendo gli auguri di compleanno anche alla grandissima artista Loredana Berté dato che anche lei oggi compie gli anni e poi si è dilungato ed ha rivolto un augurio anche alla sua ex compagna Asia:“faccio gli auguri anche a lei, la mia ex musa, e il mio ottovolante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c’è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall’amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia.” Un gesto che si è rivelato forse inaspettato per Asia.