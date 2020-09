Belen Rodriguez compie gli anni: super festa in famiglia, ma quel dettaglio non passa inosservato, scopriamo insieme le foto del compleanno

La regina del gossip italiano è proprio lei, Belen Rodriguez! Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di lei e della sua vita sentimentale. Dopo il lockdown e l’ennesima separazione dal marito Stefano De Martino, non si fa altro che parlare di lei. Possiamo dire però che modella, showgirl e conduttrice sta attraversando un periodo, sì molto particolare dal punto di vista personale, ma anche molto prolifico dal punto di vista lavorativo. Considerando il suo impegno con le riprese di ‘Tu Si Que Vales’ che hanno continuato spedite nel corso delle settimane scorse. Tra una ripresa e l’altra la donna si è concessa dei momenti di dolce relax con gli amici di sempre e soprattutto con il grande amore della sua vita, il piccolo Santiago. Per non parlare del dolce incontro che ha infiammato l’estate dei paparazzi. La donna infatti ha iniziato una frequentazione molto importante con un uomo ben lontano dal gossip, l’hair stylist Spinalbese. I due sembrano essere più uniti che mai tanto da aver deciso di condividere anche un tatuaggio…

La donna ha deciso di festeggiare in uno splendido giardino insieme alla famiglia e gli amici più intimi. Avviamente non poteva mancare il figlio Santiago e il compagno Spinalbese, più giovane di lei di alcuni anni. Il dettaglio che maggiormente è saltato all’occhio di tutti è stato l’abbigliamento della festeggiata e di moltissimi invitati alla festa, che si sono presentati con scarpette da ginnastica, jeans e t shirt basic bianca.

La balle argentina non è certamente passata inosservata con questo look e sebbene ci abbia abituati a vederla sempre molto elegante e preparatissima, è stato un vero piacere vederle indossare un abbigliamento più sportivo e casual. Anche molti dei suoi invitati erano vestiti così, anche se non è ben chiaro se fosse una sorta di dress code o semplicemente un caso. Ad ogni modo non ci resta che augurarle ancora moltissimi auguri e continuare a guardare le sue foto attraverso i social.