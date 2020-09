Denis Dosio, influencer di successo e attuale concorrente del GF Vip, è single o felicemente in coppia? Ecco la verità sulla sua vita privata.

E’ stato uno dei protagonisti de “Il Collegio”, dove si è fatto notare subito. Da lì in poi la sua corsa verso il successo sembra inarrestabile: Denis Dosio oggi è una vera star del web, seguitissimo sulle maggiori piattaforme social. Attesissimo dal pubblico del GF Vip, venerdì scorso ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia e tutti si aspettano che il diciannovenne non passi inosservato durante il suo percorso nel reality. Proprio ultimamente si è molto chiacchierato di una probabile liason tra Denis e la tiktoker e influencer Aurora Celli, voce scaturita dal video della canzone “Fatti a regola d’arte”: la storia però sarebbe sfumata con la stessa rapidità con cui i due si sarebbero infatuati reciprocamente. La Celli risulta al momento impegnata con Nicolò, ex della creator Marika D’Antonio. Denis, dal canto suo, non ha né ammesso né smentito questo gossip, pur confessando che in passato c’è stata una ragazza che gli ha fatto davvero battere il cuore. Di questa ragazza, però, Denis non vuole assolutamente dire quale sia il suo nome.

Denis Dosio, la star del web ha il cuore impegnato? Ecco la verità

Mettendo insieme tutto ciò che sappiamo, attualmente Denis dovrebbe essere sentimentalmente libero: il giovanissimo concorrente del GF Vip potrà così godersi il suo percorso nel reality senza “nostalgie” e magari trovare l’amore proprio all’interno della Casa. L’unico ostacolo potrebbe essere il fatto che le concorrenti hanno una certa differenza d’età con Dosio, ma a quanto pare per la star de web questo non sarebbe un problema. Al momento di varcare a famosa porta rossa, Denis aveva avvertito tutti sul fatto che, se dovesse restare nel gioco per tre mesi, non ce la farà a stare ‘tranquillo’ e non sarà certo l’età a fermare i suoi ‘bollenti spiriti’.

Siamo curiosi di vedere se Denis uscirà dalla Casa del GF Vip ancora single oppure no.