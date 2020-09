A Domenica Live una coraggiosa confessione: “Non ho amato subito i miei figli”

Un’ospite di Domenica Live ha fatto una coraggiosa confessione: “Non ho amato subito i miei figli” ha detto, raccontando il duro momento che ha dovuto affrontare. Scopriamo i dettagli.

Durante la puntata del 20 Settembre di Domenica Live, nel salotto di Barbara D’Urso è intervenuta un’ospite d’eccezione, amatissima dal pubblico per la sua innata simpatia e il carattere solare. Parliamo della splendida Valentina Persia, comica che ha raggiunto la fama con la partecipazione al programma “La sai l’ultima?” che le ha garantito un immenso successo. Nonostante il suo animo spumeggiante, la sua chiacchierata con Barbarba D’urso a Domenica Live ha portato ad una coraggiosa e toccante confessione: “Non ho amato subito i miei figli” ha rivelato la comica, con grande coraggio e forza. Valentina Persia ha voluto toccare un argomento molto importante che spesso non viene trattato per vergogna, paura o senso di colpa. Si tratta della depressione post-partum, la sindrome che colpisce moltissime dopo alla nascita di un figlio e che, a quanto pare, la stessa Valentina Persia si è ritrovata ad affrontare.

Domenica Live, la coraggiosa confessione di Valentina Persia

Valentina Persia è diventata mamma nel 2015 di due bimbi, due gemelli, a cui ha dato il nome di Carlotta e Lorenzo. A Barbara D’Urso la comica ha confessato che proprio dopo la nascita dei figli, si è ritrovata a vivere una situazione di disagio, poiché lei cercava di trovare la sensazione di amore assoluto che pare debba essere immediata e che lei non riusciva a sentire. Valentina Persia ha continuato spiegando di voler parlare dell’argomento poiché interessa moltissime donne ed è giusto queste persone non si sentano sole o sbagliate, poiché non c’è nulla di male, è un qualcosa che accade. La comica ha lanciato poi un messaggio a tutte le neo madri, invitandole a non sentirsi sbagliate, poiché inciampare, cadere e commettere errori sono processi normali e naturali ed è in questo modo che si diventa davvero “mamme”. Un intervento coraggioso quello di Valentina Persia che è servito a gettare luce su di una realtà a cui spesso non si da troppa importanza. La depressione post-partum è una condizione che fa sentire inadeguati, che rende apatici e spaventati, ma soffrirne non significa non essere una vera madre. Anche le persone che appaiono forti, solari e piene di vita possono affrontare un momento così difficile e riuscire a parlarne, come ha fatto Valentina Persia, è sintomo di grande forza e coraggio.

Non possiamo che ringraziare la meravigliosa Valentina Persia per aver parlato in modo tanto chiaro e coraggioso di un argomento tanto importante.